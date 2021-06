Dopo il Paradiso delle Signore, Roberto Farnesi ha un secondo lavoro: ecco cosa fa fuori dal set

Protagonista de Il Paradiso delle Signore, l’attore Roberto Farnesi si divide tra il set e un secondo lavoro completamente differente da quello che lo ha reso famoso tra il grande pubblico.

Classe 1969, Roberto Farnesi si è avvicinato al mondo della recitazione esordendo come attore di fotoromanzi e, in un secondo momento, di cinema, televisione e videoclip. Bellissimo, è stato per anni considerato un vero e proprio sex symbol del piccolo schermo, mentre lui insisteva nel dichiararsi single incallito.

Con il passare del tempo, però, Farnesi ha rivisto le sue posizioni e si è legato alla compagna Lucya Belcastro con la quale convive da tanti anni e dalla quale spera presto di avere un figlio. Intanto, la vita dell’attore di origini fiorentine si divide tra il set de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta Umberto Guarnieri, e l’attività di imprenditore nell’ambito della ristorazione. Una vera e propria doppia personalità, dunque, per Farnesi che ha raccontato un po’ della sua seconda vita in una recente intervista.

Roberto Farnesi, cosa fa oltre il set

Da quasi otto anni Roberto Farnesi ha deciso di dedicare il tempo lontano dal set cinematografico ad un’attività che lo soddisfa profondamente: la ristorazione.

“Come secondo lavoro faccio l’imprenditore – ha detto lui a Ciao Magazine – […] Ho la fortuna di avere un socio molto competente, che sa bene come gestire anche una piccola azienda come la nostra, con 18 dipendenti e sette camere sopra al ristorante”.

Ristorante e bed and breakfast, dunque, per Roberto Farnesi che si è trovato a gestire un’attività che “che offre anche molte gratificazioni personali e imprenditoriali”.

Anche lui, così come molti altri colleghi che lavorano in questo settore, è stato costretto a vivere il periodo di chiusura forzata a causa del Covid-19.

“Abbiamo attraversato il periodo di chiusura previsto dal decreto anti-Covid in modo critico, triste, ma siamo ripartiti bene, fiduciosi – ha rivelato Farnesi – .Abbiamo approfittato della chiusura per fare dei lavori nelle cucine che erano necessari”.

Roberto Farnesi, attore e imprenditore

Così come Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore, l’attore Roberto Farnesi ha dimostrato di avere spiccate qualità nell’ambito dell’imprenditoria.

L’idea di aprire un ristorante tutto suo è nata proprio in seguito al lavoro di attore, che lo porta spesso in giro per l’Italia e lo costringe a pranzare in vari luoghi.

“L’idea è nata dopo aver girato a lungo nei ristoranti a causa del mio lavoro – ha raccontato Farnesi – .Lì è nato il desiderio di averne uno tutto mio e vivere da vicino quella convivialità ma anche di utilizzare la mia popolarità, la mia immagine, con chi inizialmente viene a trovarci per quel motivo ma poi trova un ottimo rapporto qualità/prezzo, un ambiente affascinante, servizio e competenza: tutte componenti fondamentali per la buona riuscita di un’impresa come la nostra. Se non ci fossero quelle, la popolarità da sola non basterebbe di certo”.