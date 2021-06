Mara Venier, ancora guai per la conduttrice: si complica tutto

Nelle ultime settimane si è molto parlato della brutta vicenda riguardo un intervento dentistico che ha visto Mara Venier come protagonista. Dopo la solidarietà mostrata da fan e colleghi nei confronti della conduttrice, sembrano esserci nuovi risvolti sul caso.

Lo scatto sul letto di un ospedale pubblicato da Zia Mara l’8 giugno ha suscitato la preoccupazione di fan, amici e colleghi. Nella descrizione del post la conduttrice ha spiegato più o meno dettagliatamente la vicenda ricevendo in risposta moltissimo affetto da parte dei suoi follower nei commenti che hanno superato quota 50 mila.

La vicenda

Ma prima di andare avanti, ripercorriamo la vicenda. Secondo quanto raccontato da Mara Venier nell’ultimo suo post su Instagram, all’inizio di giugno avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento per un impianto dentale. Purtroppo per la conduttrice di Domenica In le cose non sono andate per il meglio, infatti ha raccontato di aver avuto una reazione anomala poco dopo l’operazione perdendo la sensibilità di viso, labbra, bocca, gola e mento. Data la preoccupazione iniziale, la donna si è subito rivolta a un chirurgo maxillo-facciale, che ha tenuto a ringraziare più volte, effettuando un altro intervento per rimuovere l’impianto che avrebbe causato il danno.

La lettera ai vertici Rai

Dopo una settimana di stop forzato, Zia Mara è tornata alla guida della sua Domenica In, nonostante non si fosse ancora rimessa del tutto come lei stessa ha precisato durante il programma. La conduttrice ha parlato della vicenda anche durante lo show ribadendo quanto già precisato sui social network. Le parole di Zia Mara sembra che non siano passate inosservate e abbiano portato a una risposta da parte dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri che ha inviato una lettera indirizzata ai vertici Rai. Nella missiva, il presidente Federazione nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Raffaele Iandolo esprime in maniera decisa una forte critica nei confronti delle scelte di comunicazione fatte da Venier che secondo quanto riportato avrebbero causato un danno d’immagine a un’intera categoria professionale.

Le critiche mosse dalla Federazione

Inoltre nella lettera viene attenzionato un altro aspetto della comunicazione della conduttrice: “Il clamore destato dalla vicenda e le parole di ringraziamento usate più volte nei confronti del chirurgo maxillo-facciale che avrebbe a suo dire risolto il problema ha conseguentemente offeso la dignità e il decoro professionale”, proseguendo: “Non mi riferisco solo alle considerazioni pronunciate dalla sig.ra Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie, quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale.” Insomma sembra che la Federazione di categoria non abbia gradito i ripetuti elogi da parte di Zia Mara nei confronti del chirurgo che ha effettuato il secondo intervento, poiché ritenuti tanto eccessivi da sembrare quasi finalizzati a una campagna pubblicitaria.