“Non torno in tv” Mara Venier periodo delicato: “L’intervento mi ha rovinato”

Negli ultimi giorni si è parlato molto del brutto episodio che sta vivendo Mara Venier e che le potrebbe costare il ritorno in tv.

Mara Venier è indubbiamente una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. La sua Domenica In ha conquistato milioni di telespettatori e anche la stagione corrente non ha deluso le aspettative tanto della Rai quanto del pubblico da casa.

La vicenda

Purtroppo per Zia Mara, la fortunata stagione del suo show domenicale è stata bruscamente interrotta da un brutto episodio di cui è stata protagonista. Infatti nei giorni passati la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram, seguito da più di 2 milioni di follower, uno scatto in cui si trova distesa su un letto di ospedale. Nella descrizione del post si può leggere quanto le è accaduto: “Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo… lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto già previsto da mesi […] Ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra, mento!!!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!!”.

Slitta Domenica In

A proposito di questa brutta avventura la donna ha affermato: “Quell’intervento ai denti mi ha rovinato la vita: è un incubo“. Inoltre Zia Mara ha anche dichiarato che ci vorrà del tempo per riprendersi e che non tornerà in tv domenica 13 giugno. Per fortuna questa pausa non voluta coincide con una sospensione già prevista del programma di Mara Venier per lasciare spazio agli Europei. La conduttrice spera di potersi riprendere il prima possibile e poter tornare in onda domenica 20 giugno.

LEGGI ANCHE—>Mara Venier e Renzo Arbore: il lutto che lì lega

L’affetto di fan e colleghi

La brutta vicenda che sta vivendo Mara ha colpito i telespettatori, i fan e anche molti colleghi che hanno mostrato il loro affetto nei confronti di uno dei volti storici della televisione italiana. A confermarlo le bellissime parole che si possono leggere nei commenti sotto al post pubblicato dalla donna su Instagram.