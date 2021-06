Sicuramente la cantante nata nella scuola di Amici non ha solo il dono del canto ma anche quello della bellezza e così Emma, appena sveglia, resta sempre molto affascinante.

La grintosa cantante Emma è un personaggio noto per il suo talento musicale ma anche per il suo carattere molto forte e determinato. Emma ha dimostrato più volte di avere una tempra ferrata, non solo per le competizioni canore ma anche per le difficoltà della vita che è stata costretta ad affrontare, come per esempio il calvario vissuto del tumore.

Ultima grande prova che la vita le ha messo davanti è stata la scomparsa del suo caro amico Michele Merlo, conosciuto dal pubblico di Amici come ‘Mike Bird’ e scomparso lo scorso 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Emma e Michele, oltre che legati da un rapporto professionale nel talent show, avevano instaurato una bellissima amicizia.

Proprio per il cantante Michele Merlo, Emma qualche tempo fa aveva dedicato un estratto dal film ‘Lei’ in cui cita: “E sono arrivata alla conclusione che la vita dura un attimo e finché la vivo mi voglio vivere ogni gioia” ha scritto con commozione la Marone, senza perdere la speranza e la voglia di lottare per il futuro.

Ecco Emma appena sveglia: la foto

Senza trucco ed appena sveglia: ecco il selfie che Emma si scatta mentre è sommersa dalle lenzuola e dai cuscini. La cantante salentina resta comunque bellissima: capelli scompigliati, occhi senza trucco ma che guardano con fare sbarazzino l’obiettivo, nessun fondotinta che copre qualche impurità della pelle che da sempre Emma non ha mai nascosto.

Emma è bellissima e non ha paura di mostrarsi senza ‘trucco e parrucco’ ed anche al naturale l’effetto che sortisce sui follower è comunque eccellente, tanto che la cantante viene sommersa da messaggi di elogio e di apprezzamento: “Sei bellissima” scrivono la maggior parte dei fan ma c’è anche chi le consiglia “Dovresti provare a scrivere una canzone dal titolo così, Senza trucco”.

Bellissima novità per Emma e Alessandra Amoroso: di cosa si tratta?

C’è un dettaglio non da poco che oggi, 21 giugno 2021, permetterà alle due amate e stimate cantanti, Emma e Alessandra Amorosa di poter brindare al successo.

Il singolo dal titolo ‘Pezzo di cuore’ delle due donne, entrambe ‘figlie di Amici’, conquista il Platino. Un bellissimo traguardo che arriva dopo il grande successo ottenuto in radio e in digitale e sarà contenuto in “Best of ME” (in uscita il prossimo venerdì 25 giugno.

Il disco è stato anticipato in radio dalla canzone ‘Che sogno incredibile’, un altro grande successo in stile old school in cui Emma ha collaborato insieme alla immensa Loredana Bertè. Così oggi le due meravigliose cantanti tanto amate dal pubblico avranno un motivo in più per poter brindare: un altro nuovo successo che si aggiunge alla carriera di Emma e Alessandra Amorosa.