Maria de Filippi rompe il silenzio sui suoi rapporti con Emma: “Non la chiamo per…”

Emma Marrone e Maria De Filippi sono grandi amiche. Dopo la partecipazione della giovane ad Amici sono rimaste in buoni rapporti.

Maria de Filippi rompe il silenzio su Emma Marrone

La regina della televisione Maria De Filippi durante un’intervista ha dedicato belle parole alla vincitrice di Amici. E’ consapevole del fatto che non abbia avuto una vita facile, ragion per cui le ha sempre dato una spalla su cui piangere.

Tuttavia conosce bene la sua forte personalità. Nei momenti bui preferisce starsene per conto suo e per questo motivo non prende mai iniziativa. Infatti attende sempre che sia lei a contattarla. Come sempre Maria riesce ad essere impeccabile nei rapporti umani. Del resto è riuscita a conquistare gli italiani con il suo modo di fare.

Una presenza costante nella sua vita

Emma ha partecipato ad una delle precedenti edizioni del talent show più famoso della televisione italiana. In quel periodo non solo si è aggiudicata la coppa della vittoria, ma anche conquistato il cuore del ballerino Stefano De Martino. Quando è stata lasciata per la showgirl argentina Belen Rodriguez, è caduta nello sconforto.

Come se non bastasse non ha mai detto a nessuno di combattere una battaglia contro il tumore. Una volta spente le telecamere, ha deciso di comunicarlo per dare un messaggio positivo a coloro che hanno intrapreso la sua battaglia. Ad oggi è guarita e i fan sono contenti. Durante questo delicata fase di vita ha potuto contare su tante persone e tra queste c’è stata appunto Maria De Filippi.

Lotta contro le discriminazioni

Emma non si dedica solo alla passione del canto, ma anche a nobili iniziative solidali. Non a caso ha collaborato di recente con WeWorld, l’organizzazione che opera in 28 paesi del mondo per difendere i diritti dei bambini e delle donne. Lo scopo è garantire soprattutto la protezione da violenze e abusi. Sicuramente la De Filippi sarà fiera del suo operato.