Amici, che fine ha fatto Karima? Eccola oggi, bomba sexy

Vi ricordate di Karima Ammar, cantante di Amici nel corso dell’edizione 2006? La giovane artista, oggi 36enne, è profondamente cambiata e si è trasformata in una bomba sexy.

Classe 1985, Karima si è avvicinata al mondo della musica partecipando, piccolissima, a programmi come Bravo Bravissimo e Domenica In. Era il 1997 e la piccola, figlia di un muratore algerino e di una commessa italiana, già mise in evidenza il suo grande talento e la sua voce inconfondibile. La sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, però, ha fatto sì che Karima potesse farsi conoscere dal grande pubblico e, in particolar modo, dai grandi nomi del mondo della musica.

Ottenuto un contratto con la SonyBMG, la giovane originaria di Livorno si classificò terza al talent show e iniziò a muovere i primi passi sui grandi palcoscenici partecipando, nel 2009, al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. Da lì, Karima ha continuato a lavorare con grandi nomi della musica, in importanti manifestazioni a livello nazionale e programmi tv come Crozza Alive, I migliori anni e Tale e quale show.

Karima, com’è oggi la cantante di Amici?

Dai tempi di Amici, Karima è profondamente cambiata e, oggi, è una donna sexy e matura.

Se nel corso del talent show si mostrava un po’ goffa ed impacciata, a distanza di quindici anni dal programma firmato e condotto da Maria De Filippi, la cantante è una donna nuova, matura, e bellissima.

Un tempo con i capelli lunghi, oggi Karima ha scelto di dare un taglio alla chioma e di osare con un look androgino.

Molto dimagrita, la cantante mostra sui social un fisico da urlo che valorizza con costumi da bagno, abiti eleganti e look casual, senza mai sbagliare un colpo.

Leggi anche–>Era Karima di Amici, oggi ha 35 anni: capelli cortissimi e fisico bomba FOTO

Leggi anche–>Karima bomba dopo Amici: gambe scoperte e scollatura, l’outfit da diva

Karima, il ricordo di Amici

A distanza di tanti anni dalla partecipazione ad Amici, Karima non rinnega quell’esperienza ma ricorda con affetto la ragazzina che vi partecipò.

“Ad Amici era un’altra Karima […] ero una ragazzina che si affacciava al mondo dello spettacolo; anche se in realtà venivo da 36 puntate di Domenica In – ha raccontato lei in una intervista per Il Quaderno – . Quindi, con la tv avevo già una certa confidenza. Per me è stato un grande trampolino che ha lanciato il messaggio di una cantante ma, in realtà, era qualcosa che facevo già da diversi anni”.

“ Non è stato un traguardo, ma un passaggio importante della mia carriera musicale – ha aggiunto, soffermandosi poi sull’importante palcoscenico di Sanremo – . Quello dell’Ariston è un palco che pesa molto. Anche se provi a non pensarci, il peso si avverte. In tutte e tre le sere che ero su quel palco avvertito una paura incredibile”.

Ad oggi, quindi, di Amici e della Karima di un tempo resta solo un ricordo. La cantante è andata avanti, si è affermata nel mondo della musica ed è pronta a debuttare con un nuovo lavoro discografico, “No filter”.