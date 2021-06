Tina Cipollari è uno dei pilastri fondamentali del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Sui social sta circolando la notizia che riguarda il suo addio al programma. Ecco come stanno davvero le cose. È stata lei in persona a chiarire la situazione.

Tina Cipollari lascerà UeD?

Tina Cipollari ha fatto il suo ingresso nello studio del programma tanti anni fa nel ruolo di tronista. È riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua spiccata simpatia. Per questo motivo la padrona di casa le ha proposto il ruolo di opinionista accanto a Gianni Sperti. I due commentano sempre le dinamiche sentimentali dei partecipanti senza giri di parole. Tutti sanno che non ha un buon rapporto con Gemma Galgani. Non smettono mai di punzecchiarsi a vicenda, in quanto spesso tendono ad oltrepassare il limite con gesti e parole. Nelle edizioni precedenti, per esempio, Gemma ha ricevuto un gavettone nel pieno di una registrazione dall’opinionista. Come se non bastasse Tina la critica sostenendo che non cerca l’amore, bensì dell’altro. Se alcuni telespettatori sono stanchi di questi litigi, altri credono che diano un po’ di pepe allo svolgimento del programma. Quando termina un’edizione, si dice sempre che Tina potrebbe abbandonare. Stavolta le voci sono aumentate ancor di più per via del suo trasloco da Roma a Torino. Ha preso questa decisione per risolvere il problema della distanza con il compagno Vincenzo. Probabilmente stavolta potrebbe valutare l’idea di salutare il pubblico di Uomini e Donne. Lei in persona è intervenuta per mettere in chiaro come stanno le cose.

Notizia falsa o vera?

In effetti andando a vivere nel capoluogo piemontese, Tina si allontanerebbe molto dagli studi televisivi. Nel corso dell’ultima edizione non ha fatto parte delle registrazioni per via del trasloco, ma si collegava con lo studio dalla nuova casa. Adesso qualcuno ha dedotto che non si sarebbe più recata a Cinecittà. Per fortuna non sarà un problema perché Torino è ben collegata con i mezzi, quindi Tina sarà presente anche nella prossima edizione. Gemma dovrà farsene una ragione. È stata smentita dunque la falsa notizia e i fan non possono fare altro che esultare. I partecipanti dovranno fare nuovamente i conti con lei.

Tina fedele alla De Filippi

Tutti ricorderanno senza dubbio che Ilary Blasi aveva proposto a Tina di essere una degli opinionisti de L’Isola dei famosi. Lei ha rifiutato perché fedele alla padrona di casa. Così facendo ha dimostrato di avere stima e rispetto per colei che le ha permesso di raggiungere la popolarità. Nel suo mirino, oltre Gemma, ci sono anche Biagio Di Maro, Armando Incarnato e Luca Cenerelli. Se saranno presenti anche loro a settembre, sicuramente ne vedremo delle belle.

