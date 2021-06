Uomini e Donne, Sossio Aruta fa preoccupare i fan: “Sto malissimo…”

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Sossio Aruta, racconta di essere stato colpito dal Covid e preoccupa i fan per il suo stato di salute.

Sossio Aruta è stato uno dei protagonisti più in vista del trono over di Uomini e Donne. Ex volto della trasmissione Campioni, il napoletano è approdato negli studi di Maria De Filippi per incontrare l’anima gemella. Dopo varie peripezie amorose, è stata Ursula Bennardo l’unica donna in grado di farlo capitolare e, dopo la partecipazione a Temptation Island, i due hanno deciso di ampliare la famiglia.

Da poco tempo, infatti, i due ex volti del trono over sono diventati genitori della piccola Bianca e, in seguito all’ingresso di Aruta al Grande Fratello Vip, il calciatore è riuscito a ricucire i rapporti anche con i figli maggiori nati da una precedente relazione. Negli ultimi giorni, però, Sossio ha fatto preoccupare i fan poiché ha contratto il Covid-19 con sintomi abbastanza forti, soprattutto nei primi giorni del virus.

Sossio Aruta ha il Covid

“Sarà solo un brutto ricordo questa esperienza, ma certamente non ti permetterò di farla franca – ha esordito Sossio Aruta su Instagram – . Lotterò come un leone e ti distruggo …maledetto Covid”.

“Voglio solo dire che comunque si sta malissimo e non vi permettete di sottovalutare questo mostro…”, ha aggiunto lui nella didascalia a corredo del video condiviso sui social per dare a tutti l’annuncio.

“Purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid, fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma sono giorni che sto malissimo – ha continuato a spiegare l’ex volto di Uomini e Donne – . Ho perso già quattro chili, ho mal di stomaco, mal di testa, debolezza, sono senza forze…un disastro!”.

Aruta è apparso particolarmente provato nei giorni scorsi tanto da allarmare i suoi fan, ma ha preferito congedarsi da tutti con un messaggio positivo.

“Anche questa passerà…Avevo già prenotato il vaccino, ma non ho fatto in tempo. Vi terrò aggiornati, anche questa disavventura passerà al più presto”, ha concluso lui.

Sossio Aruta come sta oggi

A distanza di tre oggi dall’annuncio di aver contratto il Covid-19, Sossio Aruta è tornato sui social per aggiornare i fan sul suo stato di salute.

“Fortunatamente i sintomi forti sono passati, così come è passato lo spavento – ha raccontato l’ex gieffino nelle sue Instagram story – . Adesso c’è qualche residuo, ma va molto meglio!”.

Ad avere contratto il virus, però, non è stato solo Sossio ma anche la compagna Ursula che, fortunatamente, non ha avuto problemi molto gravi ma solo un dolore alla cervicale.

I due sono in attesa di fare il tampone molecolare per sapere se sono riusciti o meno a debellare il virus o se dovranno osservare ancora i giorni di quarantena previsti per legge.