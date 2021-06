Riccardo Guarnieri, la malattia del protagonista di Uomini e Donne: “Delicato intervento”

Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato di aver passato un periodo non facile a causa di un problema di salute. Scopriamo di più.

Riccardo è indubbiamente uno dei volti più noti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L’uomo ha raggiunto la popolarità grazie all’appassionante storia con Ida Platano, poi terminata nell’estate 2020 dopo la partecipazione a Temptation Island. Successivamente tornato negli studi di Uomini e Donne ha intrapreso una relazione con Roberta di Padua.

Chi è Riccardo Guarnieri

L’ex cavaliere è originario di Taranto, città dove è tornato a vivere con i suoi genitori dopo una lunga convivenza durante una relazione precedente a quella con Ida. Riccardo ama tenersi in forma e prendersi cura di se stesso tanto nel fisico quanto nell’abbigliamento. Nella vita ha lavorato come operaio a Statte, in provincia di Taranto. Secondo quanto da lui dichiarato dopo la relazione con Platano sembra che abbia avuto problemi lavorativi ma l’uomo non ha fornito ulteriori informazioni.

La grave malattia

Riccardo in passato ha anche raccontato alcuni retroscena della sua vita. In particolare un periodo non facile a causa di problemi legati alla sua salute. Nello specifico, l’uomo ha dichiarato di aver avuto un grave problema al cuore all’età di 36 anni che lo portò a dover essere operato di urgenza. Guarnieri ha affermato di aver temuto per la propria vita pur provando a superare questa fase con serenità. Per fortuna sembra che l’ex concorrente di Uomini e Donne si sia ripreso alla grande superando questo momento di difficoltà.

LEGGI ANCHE—>Uomini e Donne, Sossio Aruta fa preoccupare i fan: “Sto malissimo…”

Riccardo su Instagram

Guarnieri oltre ad essere un personaggio del piccolo schermo è anche molto seguito su Instagram dove conta 260 mila follower. Sulla piattaforma l’uomo è molto attivo e ama condividere con i numerosi fan alcuni scatti che lo vendono protagonista immerso in meravigliose location della sua terra e con indosso outfit curatissimi.