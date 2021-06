Arisa, guerra sui social con l’ex fidanzato: discussione in diretta per l’ex di Amici

Novità nel rapporto tra Arisa e Andrea Di Carlo: i due hanno litigato in pubblico, davanti a tutti, su Instagram, portando alla luce tutte le contraddizioni di una storia abbastanza tormentata con diversi tira e molla.

Arisa e Andrea Di Carlo non riescono a dirsi addio: nonostante l’annuncio della rottura tra i due, che avrebbero dovuto sposarsi, diffuso qualche tempo fa, continuano a punzecchiarsi via social e pare si stia arrivando ad una rottura definitiva.

Contrariamente a quanto accaduto in passato, pare che questa volta il ritorno di fiamma non sia andato come previsto: si intuisce dai messaggi che i due si sono scambiati attraverso Instagram sul profilo della cantante.

Arisa pubblica un messaggio: il suo ex risponde tra i commenti

Nelle ultime ore Arisa ha pubblicato un messaggio decisamente eloquente sul social sul quale è seguita da un nutrito numero di follower. Nessun riferimento diretto, ma tutti hanno capito che la cantante si stava rivolgendo al suo ex fidanzato, Andrea Di Carlo. La donna ha voluto precisare di non essere intenzionata a prolungare la discussione, ma di voler provare a capire l’uomo e a guardare le cose dal suo punto di vista per evitare litigi. Così Arisa ha scelto il silenzio, invece delle sterili discussioni, ammettendo di avere vedute molto diverse dall’ex compagno.

LEGGI ANCHE –>Arisa più sensuale che mai: outfit da capogiro e look nuovo, la prof di Amici è meravigliosa

Queste le parole dell’insegnante di Amici di Maria De Filippi: “Tu pensi che io non sappia scrivere, nè pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta? Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

I follower di Arisa scatenati contro Di Carlo: botta e risposta via social

Tempo di voltare pagina per Arisa? Forse, ma intanto tra i vari commenti è arrivata anche la risposta di Di Carlo, che l’ha lasciata qualche settimana fa: “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto. Non ho inganni, non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non so dare. Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene. Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”, ha detto.

LEGGI ANCHE –> Amici, chi è il bellissimo assistente del direttore artistico Stéphane Jarny?

Ha poi aggiunto un secondo commento: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere”. Sono tanti i fan di Arisa che si sono attivati per difenderla: i follower della cantante non vogliono più appoggiare la relazione, pensano che la loro beniamina stia soffrendo troppo dopo la fine della relazione. I più accaniti hanno consigliato al Di Carlo di sparire dopo essere riuscito ad accaparrarsi qualche follower grazie alla cantante. A quel punto si è scatenata la rabbia del cantante che ha risposto in modo stizzito fino a perdere completamente la pazienza.