Decide di usare il suo profilo Instagram per perorare una giusta causa: il cambiamento climatico e la difesa del ecosistema. Questo l’appello che la cantante Arisa lancia sui social ma lo fa con un look particolare.

Arisa è una cantante di gran successo, oltre ad aver indossato egregiamente le vesti di giudice nel talent show di Amici. Per lei, però, non solo musica ma anche una spiccata sensibilità per tematiche sociali ed ambientali, così la giovane donna decide di utilizzare il suo profilo Instagram per muovere la ‘massa’.

La cantante di ‘Sincerità‘ da sempre ha dimostrato di essere molto avvezza nei suoi look camaleontici, cambiando spesso e anche in modo drastico la sua immagine. Arisa, sagacemente, gioca con il suo aspetto e ogni volta si propone ai suoi fan in abiti e acconciature diverse.

Anche questa volta, decisa a veicolare un tema molto serio attraverso il suo canale social che registra milioni di follower, Arisa va a perorare una causa molto seria con un look molto particolare, vediamolo insieme.

Ecco Arisa con un look audace

Nel suo ultimo post Instagram, la bravissima cantante Arisa compare vestita con un mega slip di colore bianco ed un reggiseno fasciante a collo alto, anch’esso bianco. E’ scalza e regge sulle spalle una tela dipinta di azzurro, che sta a ricordare proprio il mare, e guarda dritto l’obiettivo della fotocamera .

Il look audace colpisce molto, soprattutto i followers perché nella didascalia dello scatto, Arisa decide di sostenere una causa molto delicata: il problema del riscaldamento globale che apporta seri danni alla vita sulla terra e nei mari.

“Se non rallentiamo questo processo fra 30 anni non ci sarà più vita negli Oceani” spiega Arisa, cercando di sensibilizzare soprattutto sull’emissioni di anidride carbonica e invitando tutti i suoi follower a firmare una petizioni per sostenere questa causa ambientale.

La trovata della cantante è geniale e si rivela un successo: Arisa è in déshabillé per parlare di un grave problema ambientale e grazie proprio al suo look riesce, oltre a ricevere tantissimi ‘mi piace’ e commenti positivi, anche la giusta attenzione per la sua petizione.

Chi è la donna riflessa nello specchio?

Oltre al suo look e al tema che Arisa sta portando all’attenzione dei suoi fan, all’occhio vigile degli utenti web non sfugge un dettaglio: nello specchio in cui si riflette la cantante compare anche una donna, che è colei che le scatta la fotografia. Di chi si tratta?

Il social, si sa, è un mondo di curiosi e così molti si chiedono se la donna nella foto con Arisa sia una collaboratrice o una sua familiare.

«Prima di vedere Arisa vedo la donna che fa la foto», ha scritto una follower in calce alla foto di Arisa, spalleggiata da altri curiosi social che hanno replicato «Anche io vedo questa donna». L’autrice dello scatto è probabilmente una collaboratrice della cantante Arisa e quest’ultima, volutamente, non ha tagliato la fotografia ma ha deciso di lasciarla comparire lo stesso.