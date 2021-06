Barbara D’Urso: il suo futuro in Mediaset, la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Gli ultimi mesi di trasmissione per Barbara D’Urso non sono stati facili, infatti la conduttrice si è spesso scontrata con risultati poco soddisfacenti in termini di ascolti che hanno portato alla chiusura anticipata di uno dei suoi programmi. Scopriamo se ci sarà futuro per Carmelita nelle reti Mediaset.

Barbara D’Urso è indubbiamente uno dei volti iconici di Canale 5, nel corso degli anni i suoi chiacchieratissimi programmi hanno registrato risultati da record e conquistato milioni di telespettatori. Nonostante ciò l’ultima stagione di Domenica Live sembra non abbia convinto il pubblico da casa registrando performance deludenti.

I risultati deludenti di Domenica Live

Al calo di ascolti del programma domenicale di Barbara D’Urso ha sicuramente contribuito la concorrenza di Mara Venier con Domenica In, programma storico in onda su Rai 1. Nonostante le due conduttrici si siano sostenute vicendevolmente il confronto tra i due show è stato inevitabile e ha mostrato un evidente calo del programma in onda su Canale 5.

Il futuro di Barbara D’Urso

Nelle settimane successive alla fine di Domenica Live, si è spesso parlato di una possibile separazione tra Barbara D’Urso e Mediaset che la conduttrice ha provveduto a smentire. Nelle ultime ore sembrano essere arrivate notizie più certe riguardo al suo futuro. Secondo quanto comunicato nel palinsesto della nuova stagione televisiva saranno presenti tutti gli show della D’Urso che tornerà sul piccolo schermo a partire da settembre.

Un grande ritorno

Quindi sembra che i fan più accaniti della conduttrice possano stare tranquilli, vista la conferma da parte di Mediaset di tutti e tre i suoi show: Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque. Tra le possibili novità della rete televisiva potrebbe esserci il ritorno di Enrico Papi, chiamato alla conduzione di un nuovo game show nella fascia preserale.