Un posto al sole, anticipazioni: torna Rossella, cosa ne sarà di lei e Patrizio?

Grande ritorno sul set di “Un posto al sole”: Rossella Graziani è pronta a sconvolgere le carte in tavola.

Continuano le avventura della più longeva soap opera completamente prodotta in Italia: “Un posto al sole”, l’originale fiction ambientata a Napoli. Negli ultimi tempi, i personaggi della serie televisiva, in onda dal lontano ottobre 1996, sembrano essere in vena di pause dal set. Clamorosa è stata a gennaio l’uscita di scena di Nina Soldano nei panni di Marina Giordano dopo quasi 20 anni di presenza nella fiction: una notizia che ha sconvolto tantissimi fan. Come lei, anche Rossella Graziani, interpretata da Giorgia Gianetiempo e in precedenza da Marina Giulia Burattini, ha avuto il suo momento di stacco da “Un posto al sole”, ma adesso è il momento di ritornare.

Il ritorno di Rossella Graziani

Il personaggio di Rossella Graziani, figlia di Silvia e Michele, con ogni probabilità avrà un ruolo centrale durante l’estate di “Un posto al sole”. Non è difficile, infatti, immaginare che il suo spiazzante ritorno in città vada a coincidere con una serie di complicazioni all’interno della trama, in particolare per quanto riguarda la storia d’amore che sembra sia sul punto di nascere.

La storia tra Patrizio e Clara

A quanto pare, infatti, l’inizio di una vera e propria relazione tra Patrizio Giordano (interpretato da Lorenzo Sarcinelli e in precedenza da Stefano Marotta e Giordano Rispo) e Clara Curcio (interpretata da Imma Pirone), sembra essere decisamente alle porte. Ma con il ritorno di Rossella, le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. C’è da chiedersi soprattutto cosa succederà quando Patrizio si ritroverà davanti la sua vecchia fiamma. Come reagirà?

Alberto Palladini non rinuncia a Clara

Ma le novità non riguardano solo Rossella. Alberto Palladini (interpretato da Maurizio Aiello) non è intenzionato a mollare la presa su Clara. Per lui ancora non è arrivato il momento di mettersi il cuore in pace e accettare la fine della storia con la giovane donna. A queste pene d’amore sia aggiungeranno altre vicende, di certo non positive, che Alberto si troverà ad affrontare.

Il futuro di Rossella

Il personaggio centrale delle prossime puntate, comunque, rimarrà Rossella Graziani. Il suo ritorno, in verità, è dettato soprattutto della conclusione del suo percorso universitario. Questo sia nella soap, dove la trasferta fuori città era stata giustificata proprio con la necessità di concentrarsi per studiare, sia nella vita reale di Giorgia Gianetiempo, che nel 2015 ha iniziato la sua esperienza all’Università La Sapienza di Roma. Ma tornando alla trama, non è così improbabile che la sua rinnovata presenza sul set porti anche un nuovo intreccio nella storia con il suo ex fidanzato. Per il momento si tratta di semplici rumors e non c’è nulla di certo, ma Rossella potrebbe essere la causa di incredibili sorprese all’interno della storyline di “Un posto al sole”: non resta che aspettare e vedere cosa succederà nelle vite dei protagonisti della popolare soap opera televisiva.