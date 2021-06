Alessia Marcuzzi micro bikini per la conduttrice: la 48enne è divina

Alessia Marcuzzi è una delle donne più belle e affascinanti dello spettacolo italiano. Nota per la sua indiscussa bravura davanti alle telecamere, è apprezzata anche per la sua fisicità scultorea. Ecco l’ultimo post che ha condiviso sul profilo social. E’ semplicemente divina secondo il parere della stragrande maggioranza dei follower.

Alessia in bikini: semplicemente divina

Il post risale a qualche ora fa, ma ha subito ricevuto tantissimi like. Ciò dimostra che è molto amata e seguita sul web. “Questo weekend li ho usati e qualche maschietto ha notato il buonissimo profumo”, ecco uno dei tanti commenti. Non è passato inosservato quello di Sabrina Ferilli: “Alessia ma tu la pancia quando vai al mare dove la lasci? A casa sul divano?”. In realtà si tratta di un video in cui la bellissima tende a spalmare sulla propria pelle dei prodotti di Luce Beauty by Alessia Marcuzzi. Si tratta di una linea di Skincare totalmente clean beauty, biologica e con ingredienti di origine naturale. Molti follower hanno commentato facendo i complimenti perché sono stati visibili gli effetti dopo un paio di giorni. Tuttavia molti si sono soffermati sulla sua straordinaria bellezza acqua e sapone. Si è mostrata senza make-up, con capelli raccolti a coda di cavallo e con un costume mozzafiato. Ha aderito perfettamente alle sue forme, dunque l’immaginazione ha avuto poco spazio. Ha una fisicità tale da fare invidia anche alle più giovani. Il merito non solo è di Madre Natura, ma anche dello stile di vita sano.

“Body is for Everybody”

Luce beauty è una linea cosmetica che ha come obiettivo mettere in risalto la bellezza del proprio corpo e allo stesso tempo prendersene cura. Lo scopo è favorire idratazione, luminosità e tonicità. Si tratta della seconda attività imprenditoriale di Alessia, dato che in passato ha lanciato il marchio di borse Marks & Angels. Sta cavalcando l’onda del successo, anche perché è tornata a condurre Le Iene dopo tanti anni. Inoltre potrebbe tornare al timone della conduzione di Temptation island Vip.

Weekend a Capri

Qualche giorno fa Alessia ha riferito di essere stata al centro di un furto di identità: in pratica qualcuno si è spacciato per lei per truffare le persone. Non sono mancati attimi di panico, ma per fortuna si tratta di un lontano ricordo. In questi giorni Alessia, per staccare la spina dalla routine quotidiana, si è concessa giorni di relax a Capri in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi e di alcuni amici. Essendo un personaggio pubblico, la conduttrice de Le iene tende sempre a condividere la sua quotidianità con i follower. Ha pubblicato delle foto in costume e in abito da sera e dei video che non sono passati inosservati.

