Uomini e Donne Trono Over, l’impensabile colpo di scena: i due ex beccati cosi

Nella trasmissione di Uomini e Donne, al Trono Over, accade un colpo di scena inaspettato: a telecamere spente due ex si sono ritrovati. Di chi si tratta?

Nella passata stagione la trasmissione firmata da Maria De Filippi non ha sbagliato un colpo, tenendo sempre alta e vigile l’attenzione dei telespettatori che, grazie alle situazioni presenti in studio, si sono molto appassionati. Il programma che ha tenuto compagnia a milioni di italiani tutti i pomeriggi, dalle ore 14 e 45 su canale 5, ha un format che si divide in due percorsi: c’è il trono classico, cioè quello ‘young’ di giovani tronisti che vengono corteggiati da loro coetanei e la frequentazione dura per tutto il tempo del programma, approfondendo la conoscenza con esterne oltre lo studio televisivo e poi c’è il trono over, quello delle persone più mature.

Negli ultimi anni il Trono Over è quello più seguito per via delle sue trame avvincenti: ci sono dame e cavalieri che, secondo la formula del programma, decidono autonomamente di frequentare le persone presenti in studio più affini a loro.

Alla fine di Uomini e Donne, per entrambi i percorsi, si valuta se i protagonisti in gioco continuano anche a riflettori spenti queste relazioni. Negli anni, molte coppie nate nello studio di Cinecittà hanno avuto un ottimo proseguo, culminando il loro amore con matrimoni e figli. Per altri, invece, la fortuna non è stata la stessa e, una volta conclusa la trasmissione, le loro relazioni sono sfumate.

A Uomini e Donne, nel Trono Over c’è un colpo di scena

C’è stato un impensabile colpo di scena a Uomini e Donne che ha visto come protagonisti una dama e un cavaliere del Trono Over continuando quella che, possiamo definire, una relazione davvero tormentata.

Ad entrare di nuovo in scena sono Elisabetta Simone e Luca Cenerelli che durante le ultime settimane di riprese della trasmissione, avevano messo fine alla loro frequentazione. All’inizio della loro conoscenza, tutto sembrava essere sfumato quando il cavaliere Luca ha ammesso di non provare forti sentimenti per la dama e quindi aveva deciso di prendere le distanze.

Da quel momento, però, tra i due è iniziato uno strano tira e molla perché Elisabetta, devastata dal distacco, aveva sempre cercato di voltare pagina ma ogni volta il cavaliere si ripresentava nella sua vita, creando scombussolamenti.

Sul finire del programma, però, Elisabetta ha deciso di prendere di petto la situazione e ha voluto dire ‘basta’ in modo definitivo alla sua tormentata storia. Ci sarà riuscita? Ecco che tutto sembra, invece, cambiato.

Luca ha cercato di nuovo Elisabetta

La notizia bomba è stata confermata dalla dama Elisabetta, intervistata dal magazine di Uomini e Donne: a telecamere spente il cavaliere Luca l’ha ricercata, stando alle sue parole.

A quanto pare la donna ammette che, dopo la fine del programma, si era già messa l’anima in pace, sapendo che non avrebbe avuto più nessun legame con Luca ma il cavaliere l’avrebbe chiamata, informandola che sarebbe andato a Milano per un confronto vis a vis.

Cos’è successo in questo incontro? “C’è stato un abbraccio, avvenuto in maniera spontanea vista la grande complicità che ci ha sempre legato. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata” ha confessato la bella dama Elisabetta.