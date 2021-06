Can Yaman è rifatto? Spunta una foto dal passato

Can Yaman sta facendo compagnia agli italiani con la collega nel Ozge Gurel in Mister Wrong – Lezioni d’amore. L’attore turco sta cavalcando l’onda del successo e il merito è sia della sua professionalità che del suo indiscusso fascino. A tal proposito molti si sono chiesti se abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ecco una foto che spunta dal passato.

Un successo strepitoso per Can Yaman

Mister Wrong ha fin dalla prima puntata tenuto incollati alla televisione gli italiani, chiaro segno che le soap opere turche non deludono mai. I protagonisti sono Ezgi, innamorata giovane medico Serdar Ozturk, ma ha un patto segreto con Ozgur. In pratica devono fingere di essere fidanzati perché l’uno aiuta l’altra e viceversa: Ezgi può imparare a capire che atteggiamenti assumere per conquistare un uomo mentre Ozgur ha un po’ di tregua dalla madre che vuole a tutti i costi trovargli una fidanzata. Tutto ha avuto inizio quando lei è rimasta sola al bancone del bar del locale dall’affascinante ragazzo. Non mancheranno discussioni e litigi, però tutto risulterà essere divertente. Essendo ancora le prime puntante, non resta altro da fare che attendere. Come se non bastasse Can a breve potrà iniziare a registrare le scene del telefilm Sandokan accanto a Luca Argentero e altri attori di un certo spessore. Per l’attore turco è un momento magico. Tutte impazziscono per lui, anche se molti si chiedono se sia solo merito di Madre Natura. Ecco il prima e il dopo dell’attore.

Can è ricorso al bisturi?

Can conosce bene l’italiano perché ha studiato la nostra lingua a scuola. Si è laureato nella facoltà di Giurisprudenza, ma ha preferito lasciare l’ufficio per dedicarsi sia alla recitazione che alla moda. Nella prima foto Can è leggermente diverso dalla seconda. All’inizio era più magro e aveva un fisico più esile senza barba. Infatti le telespettatrici lo ricorderanno in Bitter Switter – Ricette d’amore. Ha fatto la sua prima apparizione nel piccolo schermo italiano e da allora ha scalato la vetta del successo. Adesso, invece, è l’esatto opposto in Mister Wrong. Tuttavia i più attenti hanno notato un particolare: c’è una leggera differenza nel naso. Non è certo se abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica, fatto sta che è uno degli attori più amati e seguiti del momento sui social network.

La favola con Diletta

Da mesi Can Yaman è uscito allo scoperto con la conduttrice di Dazn Diletta Leotta. All’inizio nessuno credeva nella loro relazione, ma poi si sono ripetuti. In questi giorni erano presenti all’Olimpico per la partita inaugurale degli Europei Italia-Turchia. Il tutto è testimoniato da tante foto e storie realizzate su Instagram. Inoltre si sono anche concessi un weekend di relax in barca nelle splendide acque di Capri.

