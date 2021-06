Nuovo amore (giovane) per Massimo Boldi: chi è la bellissima

Massimo Boldi ha ancora voglia di innamorarsi: ecco chi è la nuova fiamma del celebre Cipollino.

Attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo, tutti conoscono Massimo Boldi come il “Cipollino” che ha fatto ridere in tantissime occasioni gli italiani. Per più di vent’anni compagno artistico dell’attore romano Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del cinema italiano, è fondatore della casa produttrice Mari Film e nella sua carriera televisiva ha vinto ben 11 Telegatti. La sua popolarità è indiscutibile, ma al centro del gossip ci sono, oltre che i suoi film, anche le sue storie d’amore.

Massimo Boldi e Marisa Selo

La donna più importante della vita di Massimo Boldi è stata sicuramente Maria Teresa Selo. Classe 1957, originaria di Napoli, la conobbe per caso in una latteria di famiglia nel settembre del ‘72 e divenne presto sua moglie appena un anno dopo. Dalla loro unione sono nate tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Una storia d’amore purtroppo finita troppo presto, con la scomparsa di Marisa Selo nel 2004, a soli 47 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Quando ero sposato ero molto felice, poi la vita purtroppo mi ha fatto questo… non so come chiamarlo, questa ‘sorpresa’ forse e sono rimasto solo con le mie figlie”, ha dichiarato l’attore a Domenica In.

Flirt con Beatrice Livieri?

Con la morte della moglie, però, Massimo Boldi non ha abbandonato la sua parte più sentimentale e ha continuato a frequentare altre donne. Dopo la fine della sua relazione con Irene Fornaciari, molto scalpore ha suscitato la notizia di un suo presunto legame con la modella Beatrice Livieri di 27 anni. Il primo a fare parola della loro frequentazione è stato l’umorista Gianni Ippoliti in TV: un gossip che si è poi accesso dopo che Massimo Boldi ha invitato Beatrice Livieri nella Capitale, dove non era mai stata, facendole da cicerone.

Le parole di Massimo Boldi

In realtà, il “Cipollino” a proposito del presunto flirt con la modella 27enne ha dichiarato a Novella2000: “Non posso nascondere che mi piaccia, ma vedo impossibile una relazione sentimentale tra noi. Opterei principalmente per una bella amicizia. E poi, come ho fatto con tante attrici che oggi sono famose, a partire da Cristiana Capotondi, Eva Grimaldi, Alena Seredova eccetera, potrei darle la possibilità di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo. Oggi mi considero un talent scout. Dopo tanti anni di carriera posso permettermelo”.

La nuova fiamma

Ma la smentita della relazione con Beatrice Livieri è stata poco dopo seguita da nuovi rumors. Questa volta la protagonista femminile sarebbe Anita Szacon, quarantenne, cosmetologa di una farmacia di Roma. In un’intervista rilasciata a Oggi, l’attore ha dichiarato: “Ha un carattere impossibile. Solo un uomo innamorato potrebbe resistere. È spigolosissima”. E ha aggiunto: “Mi piace la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge, si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla…”. Insomma, il celebre Cipollino non sembra darsi per vinto e vuole ancora credere nell’amore: chissà come finirà?