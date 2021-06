Luca Barbareschi, avete mai visto la moglie? Ecco chi è la bellissima

Il tanto amato attore Luca Barbareschi, in una recente intervista, ha rinnovato pubblicamente il suo amore per la sua bellissima moglie. L’avete mai vista?

Classe 1956, Luca Barbareschi è salito alla ribalta della notorietà grazie alla sua carriera da attore, molto apprezzato dal pubblico italiano. Alle spalle, però, Barbareschi ha una ricca esperienza fatta non solo di film e cinema ma anche di politica.

Per quanto riguarda la sua passione per la recitazione, comincia a studiare negli anni settanta allo Studio Fersen di Roma e l’inizio della sua carriera lo vede al Teatro di Verona come assistente regista. A questo punto inizia la sua carriera da sceneggiatore ed attore, dimostrando tutto il suo talento nel campo e così Luca Barbareschi viene molto apprezzato anche dal pubblico televisivo.

Poi, successivamente, nella sua vita si è aperta la parentesi della politica che lo porterà a candidarsi come deputato alle elezioni politiche del 2008, rimanendo in carica fino al 2013.

Nella vita dell’attore, però, c’è un posto speciale soprattutto per una donna, che gli è accanto da anni, e Luca Barbareschi non perde occasione, anche pubblicamente, di rinnovare il suo amore per lei. Di chi si tratta?

Luca Barbareschi parla di sua moglie: “Mi ha insegnato…”

In una recente intervista rilasciata a Dagospia, Luca Barbareschi ha parlato candidamente del suo amore per sua moglie, sottolineando come sia grazie alla donna che l’attore ha imparato a volersi più bene. La donna che è accanto all’attore da ben undici anni è Elena Monorchio, una donna calabrese molto riservata e lontana dai riflettore.

Di lei si hanno poche informazioni privati, la Monorchio è madre di Maddalena e Francesco Saverio, nati dal suo matrimonio con Luca Barbareschi. Sono poche le occasioni in cui Elena ha presenziato accanto al marito Luca, come per esempio alla Mostra del Cinema di Venezia.

Dai racconti fatto dallo stesso attore Luca, il loro incontro, in una serata romana, è stato un vero colpo di fulmine tanto che, dopo tre mesi, hanno già deciso di metter su famiglia.

Barbareschi descrive sua moglie come una donna molto forte, legata alla famiglia, con molti valori ed è per questo che a Elena, Luca ancora oggi scrive appassionanti lettere d’amore.

Luca Barbareschi sconvolge: “Non lascio nulla ai miei figli”

L’attore non ha mai temuto di dire, con molta sincerità, i suoi pensieri e in una recente intervista rilasciata a La Vita in Diretta le sue parole hanno scosso gli italiani. Luca Barbareschi ha ammesso apertamente di non aver intenzione di lasciare nulla ai suoi figli.

Qual è il motivo di questa scelta? Ecco ben spiegato: “Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene” ha detto Barbareschi perché: “Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900 mila euro in cinque anni”.

Insomma Luca Barbareschi vuol evitare di viziare i suoi figli e pianificare la loro strada e per questo ha deciso che dopo aver finanziato gli studi, loro dovranno cavarsela da soli.