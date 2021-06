Francesco Facchinetti e i capelli folti e biondi: “Ho fatto un trapianto”

Francesco Facchinetti è uno dei personaggi televisivi più amati dagli italiani. Essendo un personaggio pubblico, condivide degli scatti della sua quotidianità sui social. Qualche mese fa ha fatto delle dichiarazioni riguardo il suo nuovo look. Ecco cosa ha detto.

La carriera di Francesco Facchinetti

Nato a Milano il 2 maggio 1980, Francesco Facchinetti è un’artista d’eccezione: conduttore televisivo, cantante, giochi, imprenditore, attore e doppiatore. La sua carriera ha avuto inizio con l’appellativo DJ Francesco a partire dal 2006 e da allora ha scalato la vetta del successo. Nel suo curriculum c’è anche la partecipazione al reality L’isola dei famosi del 2004. Di recente è stato presente nel piccolo schermo nel ruolo di giudice nel programma Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci. Come sempre ha optato per uno stile originale e allo stesso tempo imprevedibile. Del resto sono queste le caratteristiche che lo rendono unico agli occhi dei propri fan. Tuttavia molti si sono soffermati sulla sua foltissima chioma. Anche la moglie Wilma ammesso di essere rimasta di stucco. In realtà c’è una storia dietro al suo look che ha voluto condividere con tutti attraverso una delle sue innumerevoli interviste.

“Ho fatto un trapianto”

In realtà Facchinetti non ha mai nascosto di aver intrapreso un percorso che ha garantito la ricrescita dei capelli. All’età di 20 anni ha iniziato a perderli, ma non ha mai accettato questa sorte. Di conseguenza ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione e impedirne la caduta totale. Ha raccontato di aver fatto un trapianto e ha provato di tutto: “6mila capelli dalla nuca sono passati sulla fronte, un forte dolore, ma dopo 4 o 5 anni avrei dovuto ripetere l’intervento e non me la sono sentita. Le ho provate tutte: con la polverina sporcavo dappertutto, dal cuscino al sedile dell’auto, poi le lozioni”. Per fortuna il problema sembra essersi risolto del tutto con la patch cutanea, cioè una protesi che resta attaccata per un mese per poi essere sostituita. Oggi Facchinetti ha gridato al mondo la sua felicità. Non può non gioire al tocco delle lunghissime ciocche di capelli.

Leggi anche -> Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, perché si sono lasciati? La verità dopo anni

“Mia moglie è disperata”

Durante un’intervista Facchinetti ha ammesso di aver incendiato il giardino di casa con i fuochi pirotecnici per festeggiare Capodanno. Poi ha avuto dei dolori atroci alla schiena mentre praticava lo snowboard, nonostante la moglie gli abbia consigliato di evitare. “Mia moglie disperata per come mi vesto, per i capelli e come tante mogli naturalmente non approva a nulla di quello che faccio…Come darle torto visto che combino sempre qualche disastro”. A prescindere da tutto è una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo perché l’amore non affievolisce, anzi si rafforza sempre più.

Leggi anche -> Francesco Facchinetti colpo di scena: “Ho baciato concorrente del Gf Vip”