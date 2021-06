Amici, ricordate Emma Muscat? Dimenticatela così, oggi bomba sexy

Arrivata quinta alla 17esima edizione di Amici nel 2018, Emma Muscat continua il suo sogno nella musica: ecco com’è adesso.

Era l’anno 2018, le strisce quotidiane di Amici, in onda su Real Time, erano ancora condotte da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, e Irama conquistava tutti, nella sua scalata verso il successo che lo ha portato a conseguire 21 dischi di platino e 5 dischi d’oro, corrispondenti a 1.385.000 copie certificate dalla FIMI. Ma il pubblico della diciassettesima edizione di Amici faceva il tifo anche per un’altra concorrente: parliamo di Emma Muscat.

La storia di Emma Muscat

Emma Louise Marie Muscat nasce a Malta in una famiglia benestante e mostra un grande talento per la musica fin da piccola. Dopo il consueto percorso scolastico, infatti, si iscrive all’università per studiare Musica e Spettacolo. In particolare, si avvicina al pianoforte e comincia a comporre sia la musica che il testo dei propri brani. Sensibile, perfezionista e molto autocritica, trova in Alicia Keys e Aretha Franklin i suoi principali riferimenti musicali e mette tutta se stessa e la sua personalità nell’interpretare ogni canzone.

L’esperienza ad Amici

La carriera di Emma Muscat nella musica parte con il suo primo brano da solista “Alone”, pubblicato nel 2016. Un pezzo che riscuote un certo successo sia a Malta che in Inghilterra e che la spinge a pubblicare l’anno successivo il secondo singolo “Without you”. Ma la vera svolta per la cantautrice arriva con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Qui, riesce a farsi strada fino alla semifinale e a firmare un contratto con la Warner Music Italy.

Emma Muscat dopo il talent show

Dopo l’esperienza ad Amici, Emma Muscat partecipa a Isle of MTV 2018 insieme a Jason Derulo, Hailee Steinfeld e Sigala e vi prende poi nuovamente parte anche l’anno seguente con Martin Garrix, Bebe Rexha e Ava Max. Nello stesso periodo, prendono vita una serie di duetti con il tenore maltese Joseph Calleja, con Eros Ramazzotti, e con il rapper Shade nel brano “Figurati noi”. Sempre nello stesso anno, il 6 luglio, pubblica il suo primo EP intitolato “Moments”, e a seguire il 7 dicembre il suo primo album in studio intitolato “Moments Christmas Edition” con all’interno sue cover di molti classici di Natale.

Emma Muscat oggi

Negli ultimi due anni, la carriera di Emma Muscat non si è di certo fermata. Il 26 aprile 2019 ha pubblicato il singolo “Avec moi”, con la partecipazione di Biondo, cantante con cui ha avuto una storia durante la partecipazione ad Amici. Successivamente, si è affacciata al mondo urban partecipando al remix del brano di successo “Sigarette” del rapper Junior Cally, salvo poi spostarsi sui ritmi latini con “Sangria”, singolo uscito nel 2020 in collaborazione con Astol. Ma oltre a dare prova della sua grande versatilità, negli ultimi tempi Emma Muscat ha dimostrato di essere aperta al cambiamento non solo artistico. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, dove è seguita da più di 700mila follower, è evidente come la cantautrice sia riuscita a mettere da parte un po’ della sua timidezza per mostrare al mondo ciò di cui è davvero capace.

Le ultime novità

Al momento i fan di Emma Muscat sono tutti in attesa del suo nuovo album. La cantante, nel frattempo, continua ad essere attiva nel panorama musicale. A marzo, infatti, è stata invitata come guest artist al Festival di Malta. Qui ha avuto la possibilità di esibirsi con l’orchestra sinfonica nazionale di Malta: un vero spettacolo!