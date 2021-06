Violante Placido, l’attrice stravolge il suo look: come si è mostrata

Nata a Roma il 1° maggio 1976, Violante Placido è un’attrice e cantante italiana. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere spesso degli scatti inerenti alla sua quotidianità. Uno scatto in particolare ha fatto discutere per una scelta un po’ azzardata. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

La carriera di Violante Placido

Violante Placido è figlia dell’attore è regista Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli. E’ anche nipote degli attori Gerardo Amato e Donato Placido. Il talento davanti a una telecamera, dunque, è un dono di famiglia. Ha esordito per la prima volta al cinema nel 1993 nel film Quattro bravi ragazzi di Claudio Camarca e ha avuto modo di recitare accanto al padre. Da allora ha scalato la vetta del successo, Nel suo curriculum ci sono film di un certo spessore, come Vite strozzate del 1996, L’anima gemella del 2002, Gli indesiderabili del 2003 e tanti altri ancora. Nel 2010 ha recitato accanto a George Clooney nella pellicola statunitense The American. Successivamente ha anche avuto modo di lavorare con Nicolas Cage in Ghost Rider. E’ anche una cantante d’eccezione. Infatti nel 2012 ha pubblicato il singolo We will save the show e durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2014 ha cantato con i Perturbazione nell’esecuzione de La donna cannone di Francesco De Gregori. Ha un curriculum degno di tutto rispetto. I fan hanno anche modo di seguirla sui social. I più attenti hanno notato uno scatto che risale al 30 maggio un po’ insolito. Ecco il motivo.

L’attrice stravolge il suo look

“Manga mood”, ecco le parole riportate nella didascalia della foto che ha subito ottenuto tantissimi like, chiaro segno che Violante Placido è amata e seguita. Si presenta con una felpa bianca, pantaloni tendenti al rosa e dall’alto ha scattato questo selfie. Gli occhi sono sempre in prima vista perché belli e penetranti. La bocca carnosa non delude mai, ma l’attenzione si focalizza soprattutto sulla chioma. Stavolta ha optato per un taglio corto con il colore rosa. Vari sono stati i commenti the follower: “Adoro”, “Stupenda”, “Non male direi”, “Stai benissimo” e tanti altri. In una foto pubblicata quattro giorni fa, molti hanno notato che ha indossato un costume con strisce nere e rosa. Probabilmente avrà fatto una scelta mirata per dare un tocco di perfezione alla sua immagine. A prescindere da tutto la maggioranza sostiene che non delude mai.

“Evelyne tra le nuvole”

Da qualche giorno sono iniziate le riprese del film diretto da Anna Di Francisca, prodotto da Orange film. Oltre a Violante Placido, nel cast ci sono Andrea Roncato, Marco Maceri, Lucia Vasini e tanti altri ancora. La trama si concentra su una donna di nome Sofia che si occupa del suo agriturismo. L’Appennino Reggiano fa da sfondo alle vicende dei personaggi. La storia sembra avvincente, ragion per cui non ci resta che attendere.

