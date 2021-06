Daniela Santanchè, avete mai visto il figlio? Chi è il bellissimo Lorenzo

Daniela Santanchè è ormai nota ai più per essere una politica oltre che un’imprenditrice molto presente sul piccolo schermo. Ma avete mai visto suo figlio? Scopriamo di più.

Daniela Santanchè dopo essersi laureata in Scienze Politiche presso l’Università di Torino, ha dato il via alla propria attività lavorativa fondando una società di marketing. Dopo alcuni anni di attività nel mondo della comunicazione ha esordito in politica come collaboratrice personale di Ignazio La Russa per poi dare il via alla propria carriera.

Daniela Santanchè sui social

La donna oltre ad essere molto presente sul piccolo schermo grazie alle innumerevoli partecipazioni ai talk show, è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta 120 mila follower. Sulla piattaforma, Daniela ama tenersi in contatto con i propri seguaci alternando la condivisione di momenti di vita privata a contenuti riguardanti l’ attività politica nei vari interventi televisivi.

Chi è il figlio di Daniela Santanchè

Alcuni degli scatti pubblicati dalla senatrice permettono ai fan di curiosare nella sua vita privata tra momenti di relax al mare, compleanni, sport e famiglia. In particolare Santanchè ama condividere contenuti che hanno come protagonista il figlio Lorenzo, nato nell’aprile del 1996, dalla relazione con l’ingegnere Canio Giovanni Mazzaro, imprenditore farmaceutico di Potenza. Il ragazzo non sembra essere molto attivo sui social ma dalle foto pubblicate dalla madre i due sembrano avere un bellissimo rapporto ed essere molto legati.

Cosa fa e dove vive Lorenzo

Lorenzo non sembra essere interessato ad attirare le luci dei riflettori, infatti di lui si sa molto poco. Secondo le informazioni riportate il giovane non vive in Italia ma si è trasferito a Londra per motivi di studio e una volta concluso il percorso universitario sembra che abbia deciso di avviare la propria carriera lavorativa in maniera del tutto autonoma. Daniela Santanchè in diverse occasioni ha dichiarato di soffrire molto la lontananza del figlio.