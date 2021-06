Il Paradiso delle Signore, nuova coppia sul set: la foto che ha entusiasmato i fan

Il Paradiso delle Signore ha avuto un successo tale da realizzare le riprese della sesta stagione. I fan del telefilm puramente italiano stanno facendo i salti di gioia. Da poco gli attori hanno ripreso in mano il copione e pare che si formerà una nuova coppia. Ecco la foto che confermerebbe ciò.

Il Paradiso delle Signore, nuova coppia sul set

Dopo essere giunta a termine la quinta stagione, molti telespettatori hanno iniziato a porre delle domande inerente al proseguo delle avvincenti storie dei personaggi. Vittorio Conti e la moglie Marta non hanno messo definitivamente la parola fine al loro matrimonio, dunque è chiaro che ci saranno dei risvolti. Dato che non hanno la possibilità di avere figli, si sono allontanati l’uno dall’altra fino a compiere dei gesti di infedeltà. Lei con Dante mentre lui con la cognata Beatrice. Vittorio voleva andare da Marta a Parigi, ma è tornato indietro per colpa di un incidente. Nonostante la crisi, la donna non ha esitato a tornare in Italia per stargli accanto. Infine lei ha avuto una buona proposta di lavoro che potrebbe cambiarle la vita radicalmente. In effetti è stato proprio l’attore che presta il volto al proprietario de Il Paradiso, Alessandro Tersigni, a rassicurare tutti con delle sue dichiarazioni rilasciate a un’intervista tempo fa. Ha fatto intendere che lei volterà pagina perché non sarà più innamorata, ma i colpi di scena non mancheranno. Per quanto riguarda le altre vicende sentimentali, si dice che si formerà una nuova coppia. Ecco di chi si tratta.

“Spero di vederlo felice, con gli occhi innamorati”

Dal prossimo settembre torneranno in onda le puntate de Il Paradiso delle signore. Grazie social è stato possibile individuare delle new entry. Inoltre l’attore Emanuel Caserio ha scatenato la fantasia dei follower in seguito allo scatto di una foto. Il motivo? E’ in compagnia dell’attrice Francesca Del Fa, nota per il ruolo della Venere Irene Cipriani. Entrambi sono bellissimi e la loro complicità ha scatenato il web. Lui ha un look impeccabile mentre lei indossa una camicia rosa con i capelli sistemati con un’acconciatura tipica di quell’epoca. Una nuova coppia? Per il momento non c’è alcuna risposta questa domanda. L’unica cosa che ha detto l’attore è che spera di poter vedere il suo personaggio felice, con gli occhi dell’amore.

Ecco chi non si è presentato sul set

Tra le new entry ci sono Laura Rossi e Salvatore Langella mentre mancano Alessandro Fella e Giancarlo Commare. I due interpretano i personaggi Rocco e Federico. Per ora non sono stati avvistati sul set, ma non è detta l’ultima parola. Gli attori che sono stati già confermati invece sono: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Genuardi.

