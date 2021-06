Andrea Delogu e la storia d’amore con il famosissimo attore: “Avevo 23 anni”

Andrea Delogu, una delle conduttrici radiofoniche e televisive più apprezzate del panorama italiano, in un’intervista ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con un famosissimo attore, quando era molto giovane. Scopriamo di chi si tratta.

Andrea Delogu ha esordito sul piccolo schermo nel 2002 entrando a far parte delle Letteronze, corpo di ballo del programma Mai dire domenica condotto dalla Gialappa’s Band, da allora non si è più fermata conquistando un successo dietro l’altro e guadagnando sempre più spazio nel mondo dello spettacolo italiano.

L’intervista a Belve

La conduttrice, nel 2019, durante un’intervista a Belve, programma oggi in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha avuto modo di ripercorrere la propria vita svelando alcuni retroscena sconosciuti al grande pubblico. La conduttrice dello show, come suo solito, non ha tentennato nel porre alla propria ospite domande personali e profonde. Tra i particolari più interessanti emersi durante l’intervista, una storia d’amore con un attore italiano molto famoso.

Chi è l’ex fidanzato di Andrea Delogu

Senza troppi giri di parole Francesca Fagnani ha chiesto alla conduttrice: “Silvio Muccino è stato un suo fidanzato, un suo amore?”, una domanda inaspettata tanto per il pubblico quanto per Delogu che ha prontamente risposto: “Sì, come l’ha scoperto? Si parla di tanti anni fa, eravamo molto giovani, siamo stati fidanzati, è stata una bella storia d’amore“.

LEGGI ANCHE—>Andrea Delogu: cresciuta in una comunità | Il triste retroscena

Le parole di Andrea Delogu

A proposito di questa storia d’amore appartenente al passato Andrea ha raccontato che è stata una relazione giovane, passionale, molto sentita ma anche molto sofferta. La conduttrice di Rai Radio 2 ha poi aggiunto: “Una storia d’amore di quelle che spero che tutti abbiano avuto l’occasione di vivere. E’ finita, molti anni fa: io avevo 23 anni“. Fagnani ne ha approfittato per chiedere a Andrea se tra lei e Silvio ci sia ancora qualche contatto ma Delogu ha affermato che non si sentono più da tempo avendo preso strade totalmente diverse.