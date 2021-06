Una Vita anticipazioni: il colpo di scena che sconvolge i fa, tutta colpa di Genoveva

Una Vita è la soap opera spagnola che appassiona da anni e telespettatori. Nell’attesa del gran finale, che andrà in onda l’anno prossimo nel periodo primaverile, non mancano tanti colpi di scena. Infatti nelle prossime puntate saranno i protagonisti assoluti Genoveva, Felipe e Marcia. Ecco cosa succederà.

Genoveva spinge Felipe ad allontanare Marcia

Nelle puntate attuali la domestica è stata liberata grazie all’intervento di Felipe. Nonostante Ursula abbia scritto nella lettera che è stata lei ad ucciderla, le prove non sono state tali da farla restare dietro le sbarre. L’unica non gioire della suo ritorno è stata Genoveva, della quale molti stanno iniziando a dubitare, come Augustina dopo aver letto la lettera che ha ricevuto dalla perfida Ursula. Genoveva ha in grembo il figlio di Israel, ma ha fatto credere a Felipe che è il suo. Riuscirà ad allontanare Marcia dall’uomo che ama senza farsi alcun tipo di scrupolo. Infatti raggiungerà l’obiettivo, ovvero far cacciare da casa la rivale proprio dall’avvocato. Ecco come.

La sconvolgente verità sul piano di Genoveva

Marcia accuserà l’altra di aver fatto arrivare Santiago in Spagna con lo scopo di distruggere la sua storia d’amore con Felipe. C’è qualcuno che potrebbe testimoniare a suo favore. Si tratta di Cesar Andrade, il quale ha chiesto all’investigatore Mendez di avere un confronto con Marcia e Santiago. L’uomo ha deciso di non presentarsi in carcere per parlarci e ha imposto alla donna di fare lo stesso. Quest’ultima non ascolterà la sua richiesta, dunque si recherà in prigione e saprà del piano architettato da Genoveva e Israel per separarli. Scoprirà che i due sono sempre stati alleati, ragion per cui all’inizio deciderà di interrompere le nozze dei due. Secondo le anticipazioni avverrà qualcosa di sconvolgente.

Felipe caccia Marcia

In poche parole tutto sarà pronto per il matrimonio e Genoveva farà in modo che niente nessuno possa ostacolare il raggiungimento del suo obiettivo. Marcia non riuscirà purtroppo a impedire il peggio perché sviene. Tuttavia non getterà la spugna, in quanto attenderà la coppia una volta terminata la luna di miele. Deciderà di agire e nel frattempo Israele lascerà per sempre Acacias per recarsi a Cuba. Secondo Israel anche lei dovrebbe fare lo stesso, ma Marcia non avrà alcuna intenzione di andare via con lui. Avrà uno scontro con Genoveva, la quale fingerà di essere stata spinta giù per le scale. Non succederà nulla di irreparabile, ma interverrà l’avvocato che si troverà costretto a cacciare la donna che ama. Si preoccuperà per la gravidanza, quindi resterà accanto a Genoveva che riuscirà a liberarsi anche di Augustina. Al suo posto sarà assunta una nuova ragazza di nome Laura. Il suo personaggio riserverà tanti colpi di scena, ragion per cui non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.

