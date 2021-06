Una Vita anticipazioni: Augustina di nuovo nel mirino di Genoveva

Una vita è la soap opera spagnola che fa compagnia agli italiani da tanto tempo. Per il gran finale bisogna ancora attendere l’anno prossimo. Nel frattempo le anticipazioni non fanno altro che scatenare la curiosità dei telespettatori. Nelle prossime puntate la domestica Augustina dovrà fare i conti con la dark lady del quartiere spagnolo più famoso. Ecco cosa succederà.

Una Vita, Marcia è libera

Il commissario Mendez sta ancora portando avanti le indagini per scoprire il colpevole dell’omicidio di Ursula. I telespettatori sanno bene che è stata Genoveva, con gli aiuto di Israel, a ucciderla. Non sono riusciti a sbarazzarsi nel corpo in tempo, quindi l’hanno portato nei pressi di un fiume. Con una lettera Ursula ha incolpato Marcia perché il suo obiettivo era allontanare Felipe da Genoveva. In effetti l’avvocato si è occupato del caso scatenando la gelosia della donna. Alla fine non ci saranno prove concrete per dichiararla colpevole, di conseguenza la domestica tornerà nel quartiere. Nonostante tutto non riuscirà a impedire le nozze dell’amato. Infatti non riesce a arrivare prima della fatidica frase “Sì, lo voglio”. Una volta partiti per la luna di miele, Marcia lascerà il finto marito e non tornerà sui passi. Secondo le anticipazioni quando torneranno ad Acacias, la dark lady si impegnerà per liberarsi di Augustina.

Il piano diabolico per eliminare la domestica

Genoveva fa di tutto per screditare la domestica agli occhi del neo marito. Tra le due donne ci sono stati dei trascorsi negativi tali da indurre la dark lady a sbarazzarsene. Ha ucciso Ursula perché stava rischiando di mettere in cattiva luce agli occhi di tutti. Infatti ha raccontato la verità a Felipe, ma non è stata creduta perché considerata una folle. Non può permettersi che qualcun altro rovini ciò che ha ottenuto con tanta fatica, di conseguenza farà licenziare Augustina. In che modo? Getterà una cartella dell’avvocato all’interno della spazzatura che poi la donna andrà a gettare. Non servirà a nulla il suo gesto perché Felipe non avrà intenzione di mandarla via solo per questo spiacevole episodio. Non contenta Genoveva passerà la cera sul pavimento sperando che Augustina possa cadere. In effetti cadrà e si farà male, ma anche stavolta resterà a casa. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 giugno: un ritorno inaspettato sconvolge tutti

Tutti sospettano della dark lady

Nel frattempo i sospetti aumentano sempre più su Genoveva. Felipe e Ramon non hanno intenzione di interrompere le indagini sul suo conto. Per questo motivo la donna nono nasconderà il suo dispiacere. Il commissario sarà contattato da un prete che gli rivelerà una confidenza fatta da Ursula. Quest’ultima gli avrebbe detto che una donna sarebbe stata disposta a tutto pur di eliminarla. Il prete si giustificherà dicendo che non ha potuto riferire ciò subito perché era assente. Alcuni dettagli faranno pensare ancor di più a Genoveva. La verità finalmente trionferà?

Leggi anche -> Anticipazioni Una Vita, un arresto sconvolge tutti