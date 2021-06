Anticipazioni Una Vita, un arresto sconvolge tutti

Una vita è la soap opera spagnola che sta riscuotendo un grande successo in Italia. L’anno prossimo ci sarà il gran finale, ma fino ad allora si assisterà a tante nuove vicende. Nelle prossime puntate ci sarà un arresto del tutto inaspettato. Ecco chi sarà la malcapitata.

Una Vita, un arresto sconvolge tutti

Negli ultimi episodi non si parla d’altro che della morte della perfida Ursula. In realtà gli assassini sono Ismael, colui che si spaccia per Santiago, e Genoveva. Hanno dovuto prendere questa decisione perché stava diventando un problema per la loro incolumità. Ismael ha utilizzato una pistola mentre la dark lady un pugnale. Consapevole di una morte imminente, Ursula ha lasciato delle lettere, anche a Felipe che l’ha strappata. Ha dato la colpa del suo omicidio a Marcia, ma solo per allontanare l’avvocato da Genoveva e ci riuscirà. Come se non bastasse tutti inizieranno a dubitare di lei, compreso l’ispettore Mendez. Tuttavia i telespettatori assisteranno ad un inaspettato arresto. La malcapitata sarà Maite. Felicia è intervenuta in prima persona nella faccenda. Ecco in che modo.

Maite e Camino contro il mondo

Secondo Felicia da quando Maite è entrata nella vita della figlia, non ha fatto altro che farle il lavaggio del cervello. Quando scoprirà la verità sulla loro relazione, non avrà una bella reazione. Felicia vorrebbe che Camino sposi il pretedente Ildefonso per voltare definitivamente pagina. La donna chiederà al figlio Emilio di tenere d’occhio la sorella, ma la situazione non farà altro che peggiorare. Infatti Felicia si scaglierà anche contro Liberto che è a conoscenza di questa relazione fin dall’inizio. Secondo le anticipazioni pare che Camino deciderà di affrontare definitivamente la madre e le dirà come stanno realmente le cose. Anche Rosina verrà a conoscenza di ciò che sta accadendo e per questo motivo si potrebbero creare dei pettegolezzi nel quartiere spagnolo. Per fortuna l’intervento del marito impedirà questa catastrofe. Nel frattempo il giovane Ildefonso tornerà per chiedere un’altra possibilità. A quel punto Camino griderà il suo amore per Maite.

L’arresto di Maite e le indagini su Genoveva

La pittrice parigina non sopporterà la situazione e per proteggere Camino deciderà di voler lasciare Acacias. A un certo punto arriverà una guardia civile che sta cercando proprio la donna. Quest’ultima sarà arrestata e sembra che ci sia lo zampino di Felicia dietro tutto ciò. In effetti è pronta a tutto per separare le due, in quanto crede che Camino sia plagiata dalla donna più grande e con più esperienza. Nel frattempo Felipe e Ramon hanno dei dubbi sull’innocenza di Genoveva, quindi non si opporranno alle indagini della polizia. La dark lady non nasconderà il suo dispiacere, anche se in realtà teme di essere smascherata. Nel quartiere di certo non ci si può mai annoiare.

