Raimondo Todaro svolta sexy per il ballerino: coperto solo da una asciugamano

Uno dei ballerini professionisti più famosi per lo show Ballando con le stelle di Milly Carlucci è Raimondo Todaro. Di recente è comparso in una diretta pomeridiana di Amici per valutare le coreografie degli allievi ballerini. Inoltre su Instagram sta facendo impazzire le fan per aver realizzato un video. Ecco cosa ha scatenato le ammiratrici il web.

Raimondo Todaro al centro del gossip

Raimondo Todaro è finito al centro del gossip per via della rottura con Francesca Tocca, anche lei una ballerina professionista che lavora per Maria De Filippi. All’inizio tanti italiani davano la colpa all’allievo Valentin Alexandru Dumitru, ma la donna è intervenuta personalmente per spiegare come stavano realmente le cose. In effetti i due hanno capito a un certo punto che l’amore era svanito, ragion per cui hanno preso strade diverse. Poi Todaro ha legato molto con Elisa Isoardi perché era una delle concorrenti di una precedente edizione del show della Rai. Nonostante abbiano ammesso di sentirsi quasi tutti i giorni, sono solo amici. In un secondo momento è stato beccato in compagnia di una professoressa de L’Eredità, ovvero la bellissima Sarà Arfaoui. Ciò dimostra che è un personaggio pubblico molto chiacchierato e seguito dalla massa. Di recente su Instagram ha realizzato un video per pubblicizzare un prodotto. Ha deciso di indossare solo un asciugamano per coprirsi.

Svolta sexy per il ballerino

Nel video si può vedere la fisicità scultorea di Raimondo Todaro. “Ogni mattina inizia con il passo giusto!”, ecco le parole riportate nella didascalia. Ha anche taggato la pagina social di Forever Italy per sponsorizzare dei prodotti a base di Aloe Vera. Per rendere il tutto più credibile il ballerino è stato ripreso nel bagno davanti allo specchio. A un certo punto si è seduto sulla finestra prendendo un prodotto collocato vicino al lavandino. Non sono passati inosservati gli addominali scultorei e la perfetta forma fisica. Le fan più attente hanno anche apprezzato i tatuaggi sul braccio e su un fianco. Anche se il video è stato pubblicato il 14 maggio, ha già ottenuto tantissime visualizzazioni. Del resto Raimondo Todaro è considerato uno degli uomini più affascinanti del mondo dello spettacolo italiano.

Carriera e curiosità

Todaro fin da quando era piccolo si è dedicato alla danza. Già all’età di 9 anni ha partecipato a varie competizioni. Ha ottenuto ben 18 volte il titolo di campione italiano di ballo. Ha partecipato anche in coppia con l’ex moglie nel genere latino-americano. Con il fratello ha aperto una scuola di danza, la Sensei Sicilia. Dal 2005 fa parte del cast di Ballando con le stelle e avuto modo di ballare con Cristina Chiabotto e Fiona May. È stato anche coreografo de Il cantante mascherato, condotto sempre dalla Carlucci. Anche la De Filippi ha mostrato interesse per lui, infatti gli ha dato il compito di giudicare delle esibizioni dei ballerini del Serale.

