Amici, Martina e Raffale beccati così dopo Amici: cosa sta succedendo

Martina Miliddi sembra aver dimenticato per sempre Aka7even: weekend insieme al cantante Raffaele.

La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è ormai conclusa da diverse settimane e ha visto la concorrente Giulia Stabile trionfare nella categoria ballo. Ma nonostante la fine del programma, continuano a circolare i rumors sui protagonisti del talent show. Parliamo soprattutto delle storie d’amore nate all’interno della casetta, che quest’anno si è rivelata più che mai un vero regno di Cupido. Tra le relazioni che più hanno diviso l’opinione dei fan c’è sicuramente quella tra la ballerina Martina Miliddi e il cantante Aka7even prima, e Raffaele Renda poi.

La storia tra Martina e Aka7even

La convivenza forzata nella casetta di Amici aveva inizialmente spinto Martina, ballerina di latino, ad avvicinarsi al cantante Aka7even. La storia tra i due ha avuto vita breve, ma ha segnato molto l’artista napoletano, tanto da spingerlo a comporre il brano certificato disco di platino “Mi manchi” a lei dedicato. A portare i due verso la rottura, è stata anche la presenza del concorrente Raffaele, verso cui Martina aveva dimostrato un certo interesse.

L’interesse per Raffaele

Il cantante di origini calabresi, però, non aveva inizialmente ricambiato i sentimenti di Martina, preferendo non esporsi sentimentalmente sotto i riflettori del talent e concentrandosi sul suo percorso artistico all’interno della scuola di Amici. Una scelta portata avanti con costanza e decisione fino alla fine del programma, ma che, una volta fuori, non ha avuto più ragione di essere.

Martina e Raffaele insieme a Cagliari

Nessun bacio o conferma ufficiale da parte dei due ex concorrenti di Amici, ma pare proprio che Martina e Raffaele abbiano iniziato a frequentarsi. Dagli ultimi contenuti postati sui social network, si apprende che il cantante è volato a Cagliari per godersi un weekend di relax insieme alla ballerina. I due sono stati visti passeggiare mano nella mano per le vie della città, ma c’è di più. La stessa ballerina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve video che li riprende in auto, mentre cantano e si divertono.

Una nuova fiamma?

I fan hanno subito raccolto queste informazioni come indizi di una presunta relazione. Al momento, però, né Raffaele Renda né Martina Miliddi hanno confermato la notizia. L’unico dato certo è che l’ex della ballerina, Aka7even, ha smesso di seguire il rivale in amore sulle piattaforme social. Una conferma della relazione tra i due? Per ora sono solo supposizioni.

LEGGI ANCHE: Amici, la Celentano e Serena si conoscevano già? Cosa emerge in queste ore

Ancora amori e cuori spezzati ad Amici

Quella tra Martina e Aka7even, comunque, non è stata l’unica relazione ad accendere l’interesse dei fan. Un certo scalpore ha suscitato anche la storia tra il ballerino Alessandro e la cantante Enula. Dopo essersi confessati una reciproca simpatia ma aver preferito rimanere riservati e non frequentarsi sotto gli occhi del pubblico, appena fuori dalla trasmissione Enula è stata beccata insieme alla sua vecchia fiamma Leo Gassman. Anche qui non ci sono conferme ufficiali circa una relazione che vada oltre il semplice sodalizio artistico, ma i fan sono sempre all’erta, pronti a scovare tutti i possibili indizi.