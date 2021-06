Ignazio Moser, chi è il suo bellissimo fratello: si somigliano molto

Sono due gocce d’acqua eppure apparentemente diversi. Carlo Moser, il fratello del più famoso Ignazio, fidanzato di Cecilia Rodriguez, è meno incline al mondo dello spettacolo ed è più propenso al mondo degli affari con l’Azienda Vinicola di famiglia. Conosciamolo meglio.

Vigna e biciclette

Entrambi figli del campione del ciclismo Francesco Moser, Ignazio e Carlo (il fratello maggiore), assieme alla loro sorella Francesca provengono da una famiglia di sportivi, appassionati di bicicletta, ma anche della natura e delle cose buone, come il vino. Forse non tutti sanno infatti, che oltre al mezzo di trasporto a due ruote, la famiglia Moser ha a cuore, anche la vigna, una passione che risale a vecchie generazioni.

Ignazio Moser, classe 1992 hai iniziato fin da bambino a praticare il ciclismo, proprio per seguire le orme di suo papà. Dopo una brutta caduta però, decide di ritirarsi dalle gare e inizia a lavorare nell’azienda vinicola di famiglia, proprio al fianco di suo fratello Carlo.

Il fratello di Ignazio Moser

Il figlio del ciclista Francesco Moser, Carlo, nonché fratello di Ignazio, è inoltre il vicepresidente di Trentodoc, l’Istituto che racchiude in sè, le più pregiate cantine del Trentino Alto Adige. Al contrario di suo fratello più piccolo, Carlo, finiti gli studi si è subito dedicato all’azienda, dando continuità al progetto che suo padre ha iniziato tanto tempo fa, con suo zio Diego.

LEGGI ANCHE ———–>Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, la Ferrera: “Mi guarderà”| Cecilia super gelosa

“Mio padre è nato in una famiglia di viticoltori, mio nonno aveva dei vigneti in Val di Cembra e fino a quando è stato in vita vinificava le sue uve e le vendeva come vino sfuso.” Ha spiegato Carlo in una recente intervista.

“Poi papà ha tenuto la campagna, ma conferiva le uve a una cantina sociale, lui ha iniziato a correre in bicicletta all’età di diciotto anni, ma prima di correre già lavorava nei vigneti. Quando ha iniziato ad avere successo con la bicicletta decise, d’accordo con il fratello Diego, di realizzare la cantina, vinificare le uve e imbottigliarle con l’etichetta Moser. Le prime bottiglie ritraevano mio padre con la bicicletta, un omaggio per i suoi fan.”

Carlo Moser è un uomo appagato in campo professionale. Occuparsi del vino lo soddisfa enormemente. Tuttavia ha anche svelato che quando era più giovane, sognava ben altro:

LEGGI ANCHE ———–>Ignazio Moser in lutto. Cecilia Rodriguez travolta dalle critiche: cosa sta succedendo

“Avrei voluto fare l’architetto, ma mi sono iscritto alla facoltà di economia e in seguito di finanza. Tutto quello che ho vissuto, era fatto con il solo intento di tornare in azienda più competente di prima. Per poter essere un valore aggiunto per la mia famiglia“.