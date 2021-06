Sabrina Ferilli senza trucco e filtri, eccola al naturale

Sabrina Ferilli non ha paura di mostrarsi senza filtri, forte della sua bellezza esteriore e interiore.

In una società come quella odierna in cui spesso conta molto di più l’apparire che l’essere, chi si espone senza veli, fiero della sua imperfezione, è un raro eroe. Un eroe che nel caso di personaggi famosi prende le sembianze di un modello da seguire. È quella che accade da un po’ di tempo con la celebre Sabrina Ferilli. Attrice e conduttrice televisiva, vincitrice di cinque Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro, più quattro candidature al David di Donatello, oltre a essere un’icona di stile e un simbolo di bellezza riconosciuta in tutto il mondo, è una donna coraggiosa, che non ha paura di essere se stessa fino in fondo.

Bellezza naturale

A differenze di tante celebrity del mondo dello spettacolo che spesso non osano mostrarsi in pubblico se non perfettamente tirate a lucido, Sabrina Ferilli non teme il confronto con lo specchio e si ama esattamente com’è, tanto da mostrarsi agli altri senza trucco o fronzoli di alcun tipo. Una scelta che appare chiarissima se si dà uno sguardo al suo profilo Instagram.

Un salto sul profilo Instagram di Sabrina Ferilli

Tra le tante foto in cui la sua bellezza viene esaltata al massimo grazie all’abilità di chi è dietro l’obiettivo, non mancano scatti più spontanei e meno studiati, in cui Sabrina Ferilli si mostra al naturale. Appena sveglia, mentre beve il primo caffè del mattino o affacciata alla finestra: è semplicemente lei, senza trucchi o effetti speciali. Una cosa che poche altre donne nel mondo dello spettacolo sarebbero disposte a fare, terrorizzate dalla possibilità di rovinare la loro immagine perfetta.

L’ultimo scatto senza trucco

L’ultimo scatto al naturale di Sabrina Ferilli è quello pubblicato da un account a lei dedicato su Instagram, che la ritrae senza un filo di trucco. Un primo piano in cui l’attrice sprigiona tutta la sua intrinseca bellezza, senza ricorrere a sotterfugi di alcun genere.

Leggerezza e autoironia

Ma la bellezza e il coraggio di Sabrina Ferilli non stanno soltanto nel suo innegabile fascino, ma anche nel suo carattere forte e deciso con cui è riuscita a conquistare il pubblico di ogni età. Spiritosa e autoironica, non rinuncia mai a divertirsi e a prendersi in giro sul piccolo schermo, affrontando con la giusta leggerezza tutti gli scherzi del caso. Come quelli che organizza per lei la conduttrice di Canale 5 Maria De Filippi, con cui ha da sempre un grande rapporto di amicizia.

Talento e libertà

A questo si aggiunge il suo talento come attrice, che l’ha portata a ricoprire importanti ruoli sul grande e sul piccolo schermo. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera, e nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi registi italiani: Paolo Virzì, Marco Ferreri, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Paolo Genovese, Fausto Brizzi, Maria Sole Tognazzi, Maccio Capatonda. Senza contare le numerose pellicole girate in coppia con Massimo Ghini e Christian De Sica. In breve, un concentrato di bellezza e bravura e un modello per ogni donna che vuole essere libera.