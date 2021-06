Manuel Agnelli, chi è la sua bellissima compagna: insieme da una vita

Manuel Agnelli è il giudice di X Factor e frontman degli Afterhours. Noto cantautore e produttore discografico, ha da anni accanto una moglie bellissima. Non tutti sanno di chi si tratta. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla donna.

La carriera di Manuel Agnelli

Nato a Milano il 13 marzo 1966, Manuel Agnelli ha esordito nel mondo della musica nel 1985 quando diede vita agli Afterhours con Lorenzo Olgiati e Roberto Girardi. Lui è la voce della band ed è anche il chitarrista, anche se qualche volta ha suonato anche pianoforte. Nel 1989 ha fondato la casa discografica Vox pop che in 5 anni ha prodotto tantissimi dischi. In TV è comparso per la prima volta nel 1993 durante una puntata di Tortuga, ovvero un programma focalizzato sull’educazione dei giovani. Il successo degli Afterhours è arrivato sia negli Stati Uniti che in Canada nel 2006. Il tour è stato fenomenale. Poi nel 2018 compare nel piccolo schermo in qualità di giudice di X-Factor alla guida delle under donne. Agnelli ha fatto tante altre cose degne di tutto rispetto. Per quanto riguarda la vita privata, non tutti sanno che ha una moglie bellissima. Ecco colei che sta accanto al cantante da anni.

Un amore nato tra i libri

La fortunata in questione non è altro che Francesca Risi, cioè la madre della sua unica figlia di nome Emma. È sbocciato l’amore circa 20 anni fa in una libreria. Lei è appassionata di libri e letteratura, quindi non sapeva chi fosse Manuel Agnelli. Con il passare del tempo Francesca Risi è diventata la curatrice della sua immagine, soffermandosi soprattutto su un look stravagante. Nonostante sia legata ad un personaggio pubblico, non si sa molto sulla donna. Ciò che è certo è anche lei è nata in Lombardia. Si occupa di moda e di bellezza sia il proprio compagno sia di altri artisti del mondo dello spettacolo italiano.

“È appassionata di letteratura e io andavo lì a leggere i libri. A un certo punto cominciai a tornare solo per rivederla. Pensava fossi un architetto, non mi conosceva, non era nel mondo della musica, e questo mi piaceva, anche se ci sta che la gente ti avvicini per quello che fai. Era gelosa, certo, e credo lo sia ancora. E’ la mia stylist, ha un gusto pazzesco anche come arredatrice”. Queste parole Agnelli ha utilizzato per parlare della moglie durante un’intervista.

Curiosità sulla coppia

Manuel Agnelli e Francesca Risi, quindi, da molti anni fanno coppia fissa. Molti sono i punti in comune e tutte le grandi affinità nello stile e nell’immagine.

In realtà pochi sanno che il cantante non è sposato ma, da oltre 10 anni, convive con Francesca. Del resto non occorre un pezzo di carta per suggellare il proprio amore. Sono la prova tangibile di come amare ed essere amati non debba essere, per forza, sbandierato ai quattro venti.