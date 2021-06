Nina Moric, continua la guerra contro l’ex Favoloso: “Si oppone all’archiviazione”

Tra le showgirl più amate del mondo dello spettacolo è giusto parlare della modella croata Nina Moric. Quest’ultima, nonostante dal suo importante passato amore Fabrizio Corona ha avuto uno splendido figlio di nome Carlos Maria, negli ultimi anni èstata legata ad un altro uomo. Stiamo parlando di Luigi Favoloso. Purtroppo, la relazione con l’ex gieffino non è finita nel migliore dei modi e addirittura la situazione si sTarebbe prolungando più del dovuto anche con l’intervento dei legali. Scopriamo quindi nei dettagli tutto quello che sta accadendo fra i due.

Una storia tormentata

L’imprenditore di Torre del Greco, Luigi Favoloso, negli ultimi giorni ha dichiarato fermamente di aver finito il suo calvario e ancor di più di essere uscito finalmente da un incubo. Come ben sappiamo l’uomo era stato accusato da Nina Moric di maltrattamenti, violenze e stalking. Dopo la richiesta di archiviazione da parte di quest’ultimo, la situazione sembrerebbe invece non essere del tutto chiara. Infatti, Nina, attraverso il suo legale vuole continuare questa lotta soprattutto, a suo dire, per fare finalmente luce su questa questione. Nonostante quindi sembrava archiviata o quantomeno chiarita la situazione, la modella croata sembrerebbe voler portare avanti questa lotta contro il suo ex compagno.

La lotta non si ferma

In realtà, come ben sappiamo, la lotta che si è creata tra Nina Moric e Luigi Favoloso interessa sempre di più l’opinione pubblica. Addirittura Il Messaggero avrebbe più volte evidenziato che si è davvero lontani da quello che potrebbe essere l’epilogo definitivo della loro querelle giudiziaria. Il legale della modella croata, Solange Marchignoli, non ha assolutamente gradito il modus operandi in questa situazione di Luigi Mario Favoloso. Come ben sappiamo la querelle che si è venuta a creare tra Luigi e Nina è stata affrontata anche mesi fa all’interno dello studio di Barbara D’Urso nel suo show della domenica sera. Inizialmente, dal punto di vista mediatico, si sperava di poter fare luce anche in un modo più pacifico e soprattutto meno grave dela situazione che si è venuta a creare tra i due.

Prima della sua relazione con la Moric, Luigi non era molto noto ai telespettatori e infatti, durante la sua relazione, entrò a far parte anche del cast del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso in cui a trionfare fu la ragazza dal cuore di latta, Martina Nasoni. Anche in quel caso, seppure a distanza, non sono mancati degli attacchi e dei confronti molto accesi tra Nina e Luigi. Il loro, quindi, sembrerebbe essere stato un amore molto tormentato e che quindi si è concluso in un modo davvero difficile.

Gli amori di Nina Moric

Nonostante Nina Moric e Luigi Favoloso non siano da molto tempo una coppia, la modella croata può annoverare diversi amori importanti del passato.

Come abbiamo già detto prima sicuramente Fabrizio Corona è stato l’amore più importante ma bisogna parlare anche degli altri. Chiusa la parentesi Luigi Favoloso, negli anni addietro, molti sono stati gli amori della modella tra cui Martin Evans, Pasquale Granata ed altri.