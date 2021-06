Alba Parietti, avete mai visto dove vive? Casa chic ed elegante

Alba Parietti è una delle showgirl, conduttrici e attrici italiane più amate del mondo dello spettacolo. Molti non sanno dove abita. Basta andare sul suo profilo social Instagram per vedere le foto di ogni singola stanza. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere dell’alcova felice dell’Alba nazionale.

Alba Parietti, un pilastro della televisione

Alba Parietti di recente è comparsa nei piccolo schermo come ospite di Alfonso Signorini nello studio del Grande Fratello Vip per sostenere il figlio Francesco Oppini. In varie occasioni l’ha difeso a spada tratta dalle critiche, ma l’ha sempre fatto con la solita eleganza. Non ha fatto eccezione nemmeno quando ha discusso con l’opinionista Antonella Elia. Ha un carriera televisiva degna di tutto rispetto. Artista a tutti tondo per essere showgirl, conduttrice televisiva, opinionista ed attrice. Ha scalato la vetta del successo grazie al suo impegno. Grazie al suo lavoro è riuscita a raggiungere i propri sogni, come vivere in una bellissima casa. Non a caso la mostra con fierezza sui social.

Una villa immersa nell’arte e nel lusso

Molti non conoscono la dimora di Alba Parietti. Si tratta di una villa che risulta essere semplicemente stupenda. Il merito è sicuramente del suo buon gusto nell’arredarla curando ogni minimo particolare. Infatti ci sono soprammobili e quadri pregiati. Non mancano i paralumi che danno un tocco di originalità all’ambiente casalingo con delle luci soffuse. Il pavimento è un semplice parquet che rende tutto più sofisticato. Tuttavia buona parte del parquet è coperto da tappeti persiani. Non mancano le ampie vetrate che permettono alla showgirl di contemplare il giardino e la piscina.

Il salotto è colmo di candelabri, paralumi e cornici. Gli utenti social più attenti notano la presenza di fiori e statue che si possono trovare in ogni angolo della casa. Infine nella camera da letto prevale il colore rosso con un ampio letto matrimoniale abbellito con cuscini di colore diverso. Sui comodini ci sono delle grandi abat-jour. Le immagini della casa sono state rese pubbliche dalla Parietti, dal momento che tende a coinvolgere i propri fan in tutto e per tutto. Proprio tali foto sono state prese d’assalto ed apprezzate dai suoi tantissimi sostenitori.

L’amore per il figlio

Alba Parietti e Franco Oppini, quasi quarant’anni fa hanno avuto il loro primo ed unico figlio. Stiamo parlando di Francesco che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip vinto da Tommaso Zorzi. In quell’occasione, Alba ha saputo far recepire tutto il suo affetto e la sua vicinanza al figlio amato.

Il rapporto tra mamma e figlio è sempre stato molto osannato dai telespettatori. La cara Alba, non si è mai nascosta dietro a dei filtri o a dei modi di fare fasulli o artefatti. Francesco, quindi, è solito andare quando può nella splendida casa della madre per scambiare due chiacchiere con lei e godersi la natura.