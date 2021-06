Alessandra Pierelli, che fine ha fatto l’ex di Costantino? Eccola oggi a 40 anni

Alessandra Pierelli è nota per aver partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nonostante sia stata scelta da Costantino Vitagliano, le loro strade si sono separate da tempo. Ecco come è comparsa di recente su Instagram: in forma strepitosa. Degli scatti lo confermano pienamente.

Che fine ha fatto l’ex corteggiatrice dopo UeD?

Costantino Vitagliano è stato uno dei tronisti che ha fatto la storia del programma più seguito canale 5. Grazie a lui tantissimi italiani si sono appassionati alle vicende sentimentali di coloro che si mettono in gioco nello studio. Tra le varie corteggiatrici si è presentata Alessandra Pierelli che, con la sua bellezza e dolcezza, è riuscita a conquistare il cuore del tronista. Sono stati per tanto tempo al centro dell’attenzione, in quanto la loro favola ha fatto sognare grandi e piccini. Alessandra è diventata dopo UeD una showgirl e attrice italiana. Ha recitato in opere teatrali come Camere da letto accanto ad Antonella Ponziani, Scanzonatissimo e Va tutto storto con Fabio Ferrari. Ha anche avuto modo di recitare al cinema nel film Troppo belli di Ugo Fabrizio Giordani. Successivamente si è proposta come attrice di fotoromanzi e ha anche condotto On the road con Sara Tommasi, Ludmilla Radchenko e Carolina Marconi. Nel suo curriculum ha inserito anche un reality, nello specifico la quarta edizione de L’Isola dei famosi. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro E ora viene il bello. Ha una carriera degna di ogni rispetto. Qualche giorno fa ha fatto uno strappo alla regola recandosi a mare.

“Alessandra e le pose”

Essendo un personaggio pubblico, Alessandra tende sempre ad aggiornare il profilo Instagram con foto della quotidianità. Di recente, per esempio, ha voluto immortalare momenti della giornata dedicata al massimo relax. Baciata dal sole su una spiaggia della splendida Milano Marittima, l’ex corteggiatrice ha sfoggiato un fantastico costume a due pezzi fucsia. La maggior parte dei follower ha apprezzato tantissimo la sua fisicità perfetta e l’assenza di make-up. “Wow che bella…anche questo costume ti sta molto bene, bellissimo il colore” e “Bella nella sua semplicità da sempre dai tempi di quando era davvero bello Uomini e Donne”, ecco due dei commenti che ha ricevuto. Altri le hanno anche chiesto delle informazioni sul costume e lei non ha esitato a rispondere.

Leggi anche -> Uomini e Donne, che fine ha fatto la tronista Anna Munafò? Nuova vita dopo la storia con Tomaso Trussardi

Curiosità e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2007 ha dovuto subire un intervento d’urgenza a causa del ricorso al bisturi. Questa esperienza è stata descritta in ogni minimo dettaglio nel libro pubblicato attraverso Aliberti editore. Ha avuto delle relazioni con i calciatori Giancarlo Pantano e Guglielmo Stendardo. Adesso Alessandra è legata al giocatore di poker Fabrizio Baldassari, con il quale è convolata a nozze il 14 febbraio 2011 e sono diventati genitori di due splendidi bambini.

Leggi anche -> Uomini e Donne spunta il passato di Isabella: modella a Parigi, com’era da giovane