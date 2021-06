Pino Daniele, morto il fratello: chi era e come è deceduto

Altro grave lutto per la famiglia Daniele: dopo l’addio a Pino, grande artista napoletano, oggi si piange la scomparsa del fratello minore Salvatore: ecco la causa della morte, arrivata improvvisamente all’età di 56 anni.

Sei anni fa il mondo della musica italiana diceva addio a Pino Daniele, uno dei cantanti e musicisti più amati di sempre. Correva l’anno 2015 e l’abbraccio commovente dei fan si stringeva intorno alla famiglia del grande artista napoletano.

Oggi la famiglia del cantante subisce un altro duro colpo con la morte improvvisa di Salvatore Daniele, il fratello minore di Pino: l’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione di San Giovanni Maggiore Pignatelli.

Salvatore Daniele: le cause della morte del fratello di Pino

A riportare la notizia e le circostanze della morte è Il Mattino che spiega come e perché Salvatore sia morto improvvisamente nella sua casa, situata nel cuore del centro storico della città partenopea. Salvatore Daniele, fratello minore di Pino, aveva 56 anni e da tempo, purtroppo, riportava delle complicazioni legate alle stesse problematiche cardiache che hanno causato la scomparsa del padre di Sara Daniele. “Purtroppo in famiglia siamo sei fratelli, tutti cardiopatici”, raccontò l’altro fratello Carmine il giorno dopo la morte del cantante e dopo la disperata e inutile corsa in ospedale da Grosseto a Roma, al Sant’Eugenio. Secondo la prima ricostruzione l’uomo è stato colto da arresto cardiaco: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della compagnia Napoli Centro, ma non c’è stato niente da fare.

Salvatore, quindi, non era l’unico fratello di Pino Daniele: oltre a lui ci sono Carmine, Nello, e le sorelle Patrizia e Rosaria. La vita dell’uomo scomparso è sempre stata legata a quella del celebre fratello maggiore, sia per il forte rapporto che c’è sempre stato tra i fratelli Daniele, sia per il percorso artistico di cui anche lui ha fatto parte.

Salvatore Daniele: lo striscione contro la Lega con le parole del grande artista napoletano

Agli esordi della carriera da musicista di Pino Daniele fu proprio Salvatore a “metterci la faccia” prestando il volto per la copertina di Terra Mia, uno degli album che riscosse il maggiore successo, ad oggi considerato uno dei più importanti della carriera di Pino da esperti e dai suoi colleghi-amici come Eros Ramazzotti, che condivideva con il cantante un rapporto speciale. All’interno di quest’album c’è tutta la voglia di Pino Daniele di mettere insieme la cultura napoletana e il blues, le sue due anime. Questo mix sarebbe stato quello che avrebbe caratterizzato tutta la produzione musicale dell’artista napoletano.

Nel 2019 Salvatore Daniele era balzato agli onori delle cronache locali perché era stata diffusa la voce della messa all’asta della casa storica in cui erano cresciuti i fratelli Daniele, la casa in cui Salvatore si era ritrovato dopo la morte della madre. L’abitazione era riconoscibile anche dallo striscione che il fratello del cantante aveva appeso sul balcone con su scritto “Questa Lega è una vergogna”, celebre verso di una canzone di Pino Daniele, esposto in occasione del passaggio a Napoli di Matteo Salvini.