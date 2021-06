Tempesta d’amore, anticipazioni 3 giugno: Rosalie tenta l’impossibile

Tempesta d’amore narra di storie emozionanti, divertenti, romantiche e anche turbolenti dei clienti dell’hotel Furstenhof, un albergo bavarese circondato nel lusso. Secondo le anticipazioni di domani, mercoledì 2 giugno, al centro dell’attenzione ci sarà la bella Rosalie. Ecco cosa succederà.

Rosalie tenta l’impossibile

La soap opera tedesca ha riscosso un grande successo in Italia fin dalla prima puntata andata in onda il 5 giugno 2006 su canale 5 e da luglio 2007 su Rete 4. Attualmente è in corso la diciassettesima stagione e le vicende ruotano sempre attorno all’albergo a 5 stelle nel paesino immaginario. Nella puntata di domani, mercoledì 2 giugno, l’albergatore Cristoph non riesce più a rintracciare suo figlio. In effetti riceverà un video di alcuni rapinatori che gli mostrano il figlio legato e senza forze. Nel frattempo Vanessa tornerà dopo aver partecipato a delle gare di scherma. Ha un dolore al ginocchio destro, ma tende a ignorarlo. Riceverà dal nuovo collega di nome Max un invito a un appuntamento, però lei prenderà l’appuntamento per una sorta di sessione di allenamento. Max avrà modo di approfondire la conoscenza di Michael e scopriranno di avere una grande passione in comune: mountain bike. Nel frattempo Michael è alle prese con Rosalie che escogita un piano per farlo cadere di nuovo ai tuoi piedi. Ecco cosa ha in mente.

Flirt con Max

In poche parole Rosalie ha sempre stravolto la vita di Michael ogni volta che ha bussato alla sua porta. L’uomo apprezza sia la passionalità che la voglia di vivere, ma allo stesso tempo teme la sua indole imprevedibile. Non a caso spesso la donna non fa altro che ferire, anche volontariamente, coloro che la circondano. Nonostante Michael sia consapevole di ciò, ha deciso di non allontanarsi da Rosalie. Le ha promesso che sarà presente, ma solo in qualità di amico senza lasciarsi più coinvolgere da lei. La donna non ne vuole sapere, dunque chiuderà i rapporti con lui e solo così capirà in effetti che non si tratta di amore, bensì paura di restare sola. Tuttavia farà credere a Michael di essere interessata ad altri uomini, come Max. Non riuscirà a nascondere la sua gelosia, così Rosalie accetterà il corteggiamento solo per costringerlo ad ammettere i propri sentimenti. Riuscirà nel suo intento? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate.

Rapimento e inganni

Alfons si preoccuperà del dolore al ginocchio di Vanessa. Quest’ultima si convincerà a farsi visitare da un medico per capire di che cosa si tratta. Poi, per timore di non poter più gareggiare, farà controllare il ginocchio sano. Tim verrà trasportato in ospedale dove riceverà delle cure d in poco tempo miglioreranno le sue condizioni di salute. Christoph vorrà scoprire tutto sul rapimento del figlio e cerca di capire cosa abbia spinto gli artefici di questo gesto a chiedergli un riscatto.

