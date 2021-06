Maria Grazia Cucinotta, avete mai visto sua sorella Giovanna? Sono identiche

Maria Grazia Cucinotta ha conquistato il pubblico per il suo talento e per la sua bellezza mediterranea. Forse non tutti sanno che l’attrice de Il Postino ha anche una sorella, si chiama Giovanna e con lei ha molte cose in comune, oltre alla somiglianza. Conosciamola meglio

Musicista e sceneggiatrice

Si chiama Giovanna Cucinotta ed è la sorella della più famosa attrice Maria Grazia. Tuttavia, nonostante sia cresciuta all’ombra della sorella maggiore, Giovanna dal punto di vista della bellezza e del talento non è di certo da meno, tutt’altro. La sorella di Maria Grazia infatti non è solo bravissima nella musica (è una musicista di rock melodico apprezzatissima nell’ambiente) ma si è distinta anche al cinema, nel ramo della sceneggiatura.

Per quanto riguarda la sua più grande passione, ossia la musica, Giovanna, ha pubblicato nel 2010 il suo primo pezzo dal titolo Io non ci casco. Il brano si trova all’interno dell’album 30 Film Music Tunes, una raccolta di brani e musiche, diventati colonne sonore di successo.

La sorella di Maria Grazia Cucinotta: stessi sogni

Come già accennato la creatività di Giovanna Cucinotta ha trovato terreno fertile anche nel mondo del Cinema. Ma al contrario della sorella, la quale ha fatto conoscere la sua bravura, anche di fronte alla macchina da presa, la musicista si è data molto da fare nella sceneggiatura.

Nel 2001 ha realizzato infatti il cortometraggio Il maestro, prodotto dalla Seven Dreams e distribuito da Diva. Ma la stessa Maria Grazia Cucinotta nel corso di un’intervista ha svelato che le doti di sua sorella sono state messe in atto anche per altre pellicole: “Avevamo collaborato qualche anno fa per il film L’imbroglio nel lenzuolo: Giovanna lavorò sulla sceneggiatura. Per fortuna, perché non riuscivamo a venirne a capo”.

Molto unite

Tra le due sorelle Cucinotta non c’è molta differenza di età. Giovanna è venuta al mondo solo 20 mesi dopo la nascita di Maria Grazia e possiamo dire che le due sorelle hanno la stessa passione per il mondo dello spettacolo. Stessi capelli scuri, stessa bellezza. Entrambe sono le uniche sorelle in famiglia perchè oltre a loro ci sono altri due fratelli. La loro è una famiglia molto unita e con il tempo il loro rapporto si è rafforzato.

In particolare Giovanna e Maria Grazia hanno coltivato insieme fin da bambine, l’amore per il Cinema: “Facevamo finta di essere due personaggi che parlavano tra loro, magari un padre e la sua bambina. E ci inventavamo le battute”, ha fatto sapere l’attrice. “Lo facevamo sul nostro divano, che aveva grossi bottoni impunturati. Noi li schiacciavamo, ed era il segnale che si doveva iniziare a parlare”.