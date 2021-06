Amici 20, lutto per il ballerino Alessandro Cavallo: chi era Erica Zecca

Il giovane ballerino di Amici 20 Alessandro Cavallo in lutto per la scomparsa della giovane cognata Erica Zecca: era stata lei a spingerlo a continuare nel mondo della danza.

Alessandro Cavallo, il giovane ballerino arrivato in finale alla ventesima edizione di Amici, purtroppo ha dovuto dire addio a una persona importante che lo ha accompagnato lungo tutto il suo percorso: la cognata Erica Zecca.

Chi era Erica Zecca

La giovane di 33 anni ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Alessandro Cavallo: proprio lei, infatti, lo aveva invogliato a continuare nel mondo della danza. Un invito che veniva dalla sua esperienza come insegnante di ballo, ma soprattutto dall’affetto che nutriva nei confronti del cognato.

La morte dopo la malattia

Adesso, purtroppo, Alessandro Cavallo si ritrova a dover elaborare il lutto della giovane cognata che gli era stata accanto nel suo fortunato percorso artistico. Erica Zecca era sposata con Vincenzo Cavallo, il fratello del noto ballerino pugliese del talent show di Canale 5, ed era mamma di due bambini. Da quanto emerso nelle ultime ore, la giovane donna combatteva da tempo contro una malattia, che, alla fine, l’ha strappata ai suoi cari.

Il dolore della famiglia

Tutti i famigliari della giovane Erica Zecca sono adesso riuniti nel dolore. Dal post pubblicato su Facebook di uno di questi, Tommaso Cavallo, si legge:

“Latiano tutta piange una giovane vita spezzata, una ragazza buonissima e dolce, una moglie innamoratissima e una madre esemplare.

Mi dispiace troppo, non è giusto tutto questo. 💔

Eri stata tu a far incontrare le mie nipotine con il loro idolo Alessandro, con dolcezza infinita.

Ti sia lieve il Cielo, veglia sulla tua meravigliosa famiglia adesso.”

Il rapporto tra Alessandro e la cognata Erica

Alessandro Cavallo e la cognata Erica Zecca erano uniti da un rapporto molto speciale. Come raccontato dal concorrente di Amici 20 nel salotto di Silvia Toffanin, era stata proprio lei a credere fortemente nelle sue potenzialità e a spingerlo a perseverare nella danza. La giovane 33enne, infatti, nutriva anche lei la passione per il ballo. Passione che l’aveva spinta a intraprendere il percorso dell’insegnamento e gestire una scuola di danza proprio nel loro paese d’origine. Ed Erica non perdeva mai occasione per sostenere il cognato nel suo percorso artistico. Con un post sui social, una frase, un commento, riusciva sempre a fargli arrivare il suo supporto. La sua presenza è stata incrollabile fino alla fine dell’avventura ad Amici.

Il futuro di Alessandro

Un’avventura che Alessandro Cavallo non hai perso occasione per definire come la sua “seconda opportunità” nel mondo della danza. Il suo talento e la sua versatilità come ballerino, lo hanno portato ad essere uno degli artisti più apprezzati all’interno del programma di Maria De Filippi. Tanto che, oltre ad arrivare in finale, è riuscito a ricevere diverse proposte di lavoro. In una recente intervista, però, Alessandro ha confessato che il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di poter tornare proprio ad Amici per far parte del cast del talent come ballerino professionista. Una strada che in molti prima di lui hanno già intrapreso con successo.