L’Eredità, la prof Ginevra appena sveglia si mostra così: lo scatto

Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e professoressa de L’Eredità, ha condiviso un nuovo scatto con i suoi follower. Scopriamo di cosa si tratta.

Nata a Napoli nel 1998, Ginevra dopo aver concluso il percorso scolastico ha avviato la propria carriera nel mondo dello spettacolo partecipando come corteggiatrice di Claudio D’Angelo a Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nello show di Canale 5, la giovane ha studiato canto e dizione per poi essere scelta come professoressa a L’Eredità al fianco di Sara Arfaoui.

Lo scatto pubblicato su Instagram

Oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo, Ginevra è anche molto attiva sui social network. In particolare su Instagram dove conta più di 300 mila follower con cui ama tenersi in contatto condividendo momenti di vita privata e momenti di lavoro. Recentemente la giovane ha deciso di mostrarsi ai suoi fan appena sveglia. In una delle sue ultime storie si può vedere la professoressa ancora tra le coperte con lo sguardo assonnato.

Il sogno della professoressa

Ginevra è attualmente impegnata come professoressa a L’Eredità dal 2019 in coppia con Sara. Le due ragazze continuano a riscuotere un grande successo e ad essere molto apprezzate da parte del pubblico. Nonostante gli ottimi risultati finora raggiunti, l’ex corteggiatrice sta lavorando duro per raggiungere il proprio sogno, quello di debuttare come attrice. Per questo motivo nei momenti liberi si dedica a studiare recitazione frequentando dei corsi specifici.

Il percorso di Ginevra

Prima di avviare la propria carriera su piccolo schermo, Ginevra ha debuttato da giovanissima nel mondo della moda, lavorando come indossatrice all’età di 14 anni. Inoltre, nel suo percorso da modella ha anche sfilato per importanti case di moda fino ad approdare ai programmi televisivi, che l’hanno portata ad essere sempre più vicina alla realizzazione del suo sogno di diventare un’attrice.