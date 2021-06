Elisabetta Canalis divina in costume: l’ex velina sempre più in forma FOTO

Elisabetta Canalis, uno dei personaggi più noti e apprezzati del nostro paese, ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisabetta Canalis è indubbiamente una delle showgirl più note in Italia e non solo. Nel corso della sua carriera infatti, la donna è anche riuscita a guadagnare un fetta di pubblico all’estero e a prendere parte ad alcuni programmi televisivi internazionali.

Elisabetta Canalis su Instagram

Elisabetta, oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo, è anche molto seguita sui social network. In particolare su Instagram dove conta quasi 3 milioni di follower con cui ama tenersi in contatto e condividere momenti privati e momenti di lavoro. La showgirl inoltre potendo arrivare a un pubblico così ampio si trova spesso a collaborare con importanti marchi di abbigliamento che promuovo attraverso i contenuti pubblicati che sembrano essere molto apprezzati dai suoi fan.

Lo scatto su Instagram

Recentemente l’influencer ha condiviso un nuovo scatto che la mostra pronta per affrontare l’estate 2021. Infatti nella foto Canalis è inginocchiata su una spiaggia con indosso un bellissimo costume arancione e alle sue spalle il mare con un meraviglioso panorama. Inoltre non si può fare a meno di notare la splendida forma fisica che l’ex velina cura attentamente come ha spesso mostrato anche su Instagram attraverso alcune dirette durante i suoi allenamenti. Nella descrizione della foto ha scritto: “Ready for summer...”. Ancora Elisabetta non ha svelato ai suoi fan dove passerà la stagione più calda dell’anno ma indubbiamente sembra essere pronta per godersi un momento di relax con la sua famiglia.

La reazione dei follower

Ovviamente lo scatto non è passato inosservato tra i fan della showgirl, tanto da raggiungere migliaia di like in pochissimo tempo. Inoltre in molti hanno anche commentato il post complimentandosi con Elisabetta per la bellissima foto e mostrando tanto affetto nei suoi confronti.