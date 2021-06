Beautiful, avete mai visto la figlia di Ronn Moss? Ecco chi è la bellissima

La soap opera americana Beautiful da tantissimi anni regala emozioni ai telespettatori italiani. Ronn Moss non fa più parte del cast, dato che si sta dedicando ad altro. Non tutti sanno che ha una figlia bellissima. Ecco di chi si tratta.

Ronn Moss: dal set al palco

Ronn Moss ha prestato il suo volto allo stilista Ridge Forrester. L’affascinante uomo è sempre stato al centro delle vicende sentimentali con Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). Nonostante abbiano vissuto dei periodi di crisi a causa di varie problematiche, sono sempre tornati insieme. Attualmente al suo posto c’è Thorsten Kaye e dopo tanto tempo è riuscito a conquistare il pubblico. Perché Ronn Moss è andato via nel 2012 dopo la puntata numero 6407? In pratica ha avuto un incidente che ha inciso sulla memoria. Non riusciva più a memorizzare le battute, perciò non sentiva più adatto a quel lavoro. Di conseguenza ha lasciato la recitazione per esibirsi sui palcoscenici dell’Italia con la band Player di cui fa parte. I membri sono in tutto quattro e si dedicano così alla loro più grande passione. Le fan lo seguono fin dai suoi primi esordi, in quanto sanno tutto di lui. Sicuramente sono a conoscenza del fatto che è stato sposato con l’attrice Shari Shattuck, ma poi dal 2009 è legato alla modella Devin Devasquez. Dal primo matrimonio sono nate Creason Carbo e Caleb Moudin. In tanti sostengono che la prima somigli molto al padre. Ecco delle foto che confermano ciò.

Curiosità su Creason

Creason è del tutto estranea al mondo dello spettacolo, infatti si dedica ad altro. Nello specifico si dedica alla flora, una passione confermata dalla foto su Instagram. “Annaffio letteralmente questa pianta solo una volta ogni tre mesi. Solo del tutto ossessionata dalla mia pianta a forma di serpente, come se fosse un animale domestico”, ecco le parole riportate nella didascalia di uno dei vari scatti. Molti concordano nel dire che sia dotata di un grande fascino. Si nota una somiglianza con il padre. Sorriso magnetico, sguardo penetrante, bellezza acqua e sapone. Ha un viso e un fisico così perfetti da poter fare l’attrice o la modella. Potrebbe valutare l’idea di seguire un giorno le orme del padre?

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni puntate americane: il colpo di scena mai visto prima

L’esperienza da Milly Carlucci

Oltre a cimentarsi nel canto e nella recitazione, Ronn Moss si è messo alla prova anche a Ballando con le Stelle. Ha mostrato di essere un bravo ballerino al punto tale da arrivare in finale. Del resto si impegna in tutto ciò che fa. Per questo motivo è molto amato dai fan, soprattutto quelli italiani. Avrà altri progetti in mente? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Leggi anche -> Avete mai visto la figlia di Brooke Logan di Beautiful? La 25enne è bellissima [FOTO]