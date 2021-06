L’ex moglie di Albano Carrisi, Romina Power in questi giorni è stata avvistata in compagnia di uomo e, a quanto pare, la bellissima cantante sembra davvero molto felice.

E’ in assoluto una delle cantanti più amate dagli italiani, Romina Power che, soprattutto nella sua accoppiata canora con l’ex marito Albano Carrisi, è da anni sulla cresta dell’onda e al centro del gossip. Le canzoni di Albano e Romina hanno fatto sognare il pubblico ma soprattutto la loro storia d’amore è stata come una vera favola d’amore.

Purtroppo, però, non c’è stato il lieto fine per gli ex coniugi che, dopo un matrimonio quasi trentennale, hanno deciso di dividere le loro strade. Nonostante la separazione, i fan della coppia Albano-Romina non hanno mai smesso di sperare in un ‘ritorno’ anche se il cantante di Cellino, attualmente, è accanto a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli.

Per Romina Power, invece, la situazione sentimentale sembra ferma ad un punto di stallo e la cantante non si è rifatta una vita. Così, vederla in questi giorni, felice e sorridente, in compagnia di un uomo ‘misterioso’, alimenta la curiosità del pubblico.

Romina Power è con un uomo: di chi si tratta?

La tanto amata cantante lo scrive anche sul suo seguitissimo profilo Instagram, ammettendo a tutti i suoi follower di adorare quest’uomo che, in questi giorni, le tiene compagnia. Di chi sta parlando Romina Power?

Gettando acqua sul fuoco del gossip, nessun nuovo compagno per la cantante ma l’uomo misterioso è il suo amato primogenito Yari che, in vista delle belle giornate che preannunciano l’estate, ha deciso di far visita a sua madre Romina e trascorrere qualche giorno con lei.

Grazie alla compagnia del figlio Yari, Romina appare di nuovo felice e sorridente come non mai, dopo una serie di dolorosi momenti, come ad esempio la scomparsa della sua amata sorella.

Così Romina Power torna di buon umore grazie a Yari e al suo cagnolino Taquito mentre fanno una passeggiata al parco e passano delle ore di relax insieme. L’ex moglie di Albano decide di immortalare questi momenti sereni, pubblicando su Instagram una foto di suo figlio che, disteso sull’erba insieme al suo cagnolino, è alle prese con le coccole.

Romina Power e Yari in giro a far spesa

Dopo la passeggiata nel parco, mamma Romina insieme a suo figlio Yari hanno fatto tappa in uno dei supermercati di Ceglie Messapica. Nessun atteggiamento da vip ma, in abiti casual, Romina e Yari, come due persone comuni, sono andati a fare spesa in vista di una cena con amici.

Non solo ma la coppia non si è sottratta alla curiosità e soprattutto alle richieste di autografi e selfie da parte dei clienti che li hanno riconosciuti, sorridendo a tutti e rendendosi molto disponibili.

Sia Yari che Romina Power con grande dolcezza si sono lasciati avvicinare dai fan, riconfermando la grande umanità e l’umiltà che contraddistingue la loro famiglia e li riconferma sempre molto amati dagli italiani.