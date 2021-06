Pier Silvio Berlusconi pazzo di lei: la conduttrice approda a Striscia La Notizia

E’ un colpo di fulmine inaspettato quello che Pier Silvio Berlusconi ha avuto per una nota showgirl e così, a quanto pare, ha deciso di portarla dietro al bancone di Striscia la Notizia. Di chi si tratta?

Pier Silvio Berlusconi sembra proprio essersi ‘innamorato’: è in vista una crisi con la sua compagna di sempre, Silvia Toffanin? Gli amanti del gossip, però, restano a bocca asciutta perché il figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi non sta vivendo un fase di innamoramento sentimentale ma solo lavorativo.

La sua storia con la conduttrice di Verissimo continua a procedere a gonfie vele, ormai da anni la coppia è solida e vive in pieno il proprio amore, tanto che qualcuno avanza l’idea di un possibile matrimonio in vista. Per Pier Silvio, invece, sembra essere nato un colpo di fulmine sul campo professionale. C’è, infatti, una nota showgirl che lo ha conquistato lavorativamente e sulla quale, Pier Silvio sembra punterà per la prossima stagione di Striscia la Notizia.

Pier Silvio Berlusconi pazzo di una conduttrice

A lanciare la notizia bomba è il settimanale Oggi che lascia trapelare l’indiscrezione: c’è un’attrice e conduttrice che ha fatto breccia, a livello lavorativo, nel cuore di Pier Silvio Berlusconi, tanto che lui sembra la stia ‘corteggiando’ professionalmente per portarla alla guida di alcune trasmissioni di Mediaset.

La fortunata in questione sarebbe Vanessa Incontrada, bellissima e talentuosa artista spagnola ormai adottata dal nostro Paese. Stando a quanto riferito dai rumors la Incontrada sarà il cavallo di battaglia per l’azienda e soprattutto per la prossima stagione del tg satirico di canale 5, Striscia la Notizia.

Non solo ma le voci di corridoio fanno sapere che il numero uno di Mediaset sia alle prese con un corteggiamento lavorativo molto serrato verso la Incontrada, alla quale sta proponendo un ghiotto progetto televisivo. Cederà la bellissima Incontrada alle lusinghe lavorative di Pier Silvio Berlusconi?

A Striscia la Notizia ci sarà la Incontrada e Siani?

Già da qualche tempo era scattato il toto – nome sulla nuova coppia che sarebbe approdata dietro al bancone di Striscia la Notizia, con notizie e anticipazioni fornite da FanPage e dal settimanale Chi. Da qualche giorno, invece, sembra che il prossimo debutto sarà quello della spagnola Vanessa Incontrada spalleggiata dall’attore comico napoletano, Alessandro Siani.

Quest’ultimo è attualmente alle prese con la post produzione del suo prossimo film con Christian De Sica e Diletta Leotta mentre per Vanessa Incontrada non solo Striscia la Notizia ma, a quanto pare, i vertici Mediaset hanno in serbo un progetto più ampio e trasversale. per la Incontrada l’impegno a Mediaset sarebbe più ampio e trasversale.

LEGGI ANCHE : Pier Silvio Berlusconi vuole proprio lei: colpo grosso a Mediaset, chi arriva la Domenica

LEGGI ANCHE : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: arriva la dichiarazione dopo due figli e anni di amore

Tante le novità per la prossima stagione di Striscia la Notizia: c’è una probabile riconferma per Michelle Hunziker, Gerry Scotti, Francesca Manzini, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Mentre hanno concluso la loro esperienza, dopo ben quattro edizioni e 903 puntate, le attuali veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.