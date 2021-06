Maurizio Costanzo l’incredibile confessione: “Maria De Filippi? Non avrebbe mai voluto farlo”

Maurizio Costanzo, in una recente intervista ha parlato in maniera approfondita del suo rapporto con Maria De Filippi, svelando un particolare sconosciuto. Scopriamo di più.

La coppia Costanzo De Filippi è indubbiamente un delle più apprezzate del piccolo schermo italiano. I due hanno celebrato il loro amore sposandosi nell’agosto del 1995 con rito civile celebrato dall’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli.

Il matrimonio tra Maurizio e Maria

Maurizio e Maria si sono conosciuti nel 1989 durante una conferenza sulla pirateria cinematografica organizzata dalla conduttrice e autrice di Uomini e Donne. La loro relazione è indubbiamente una delle più apprezzate del panorama televisivo italiano, nonostante la coppia tenga molto alla propria privacy, per questo motivo i telespettatori conoscono molto poco della loro vita privata. Recentemente però sono emersi alcuni particolari molto interessanti durante un’intervista rilasciata da Maurizio Costanzo per Diva e Donna.

Il retroscena svelato da Maurizio Costanzo

In particolare il giornalista parlando di Maria De Filippi ha affermato: “La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. È anche la mia perla come talent scout. Era con me la notte dell’attentato. La mia più esilarante scoperta” poi il conduttore ha aggiunto: “Lei non voleva saperne di fare televisione”. Un’affermazione decisamente inaspettata riguardo una delle conduttrici e autrici di maggiore successo del nostro paese.

L’attività imprenditoriale della coppia

Oltre ad essere compagni di vita e colleghi, Maurizio e Maria hanno anche avviato un’attività imprenditoriale. Si tratta di Fascino PGT, azienda che si occupa della produzione di programmi televisivi tra cui Amici, Tu si Que Vales e molti altri show di successo e che nel 2017 ha registrato un fatturato lordo di più di 65 milioni di euro. Nel 2008 il giornalista ha deciso di cedere la propria quota alla moglie, che attualmente controlla il 50% della società mentre la restante parte è gestita da RTI Spa di proprietà del Gruppo Mediaset.