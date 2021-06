Gf Vip, la battaglia contro il cancro dell’ex gieffina: “Domani il mio primo ciclo di chemio”

Qualche tempo ha annunciato l’inizio della sua battaglia contro il cancro: ora l’ex gieffina fa un altro passo in avanti nella lotta alla malattia, mostrando il cambiamento sui social.

Carolina Marconi torna a parlare del difficile momento che sta vivendo: la donna sta per cominciare le cure contro il cancro e la chemioterapia comporterà un cambiamento importante nella sua vita.

L’ex gieffina ha cominciato ad abbracciare la trasformazione accorciando i capelli e dando assoluta priorità a quello che sarà il suo percorso nella lotta alla malattia.

Carolina Marconi cambia look: cominciano le cure per la bella venezuelana

Carolina Marconi comincerà il primo ciclo di chemioterapie in questa settimana a partire da mercoledì e ha deciso di immortalarsi su Instagram per mostrare ai suoi follower il cambiamento e lanciare un messaggio di sostegno a quanti vivono la sua stessa condizione. Nei giorni scorsi la donna aveva raccontato il suo dolore e la sua reazione di fronte alla scomparsa di questa importante battaglia che si trova ad affrontare con coraggio.

“Non sono brava a raccontarmi ma vorrei condividere, anche se non è facile, un periodo brutto della mia vita. Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno, ricordo quando i medici me l’hanno detto. Mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta. Sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine. I pensieri mi tormentavano. Mi chiedevo: “E ora tutti i miei sogni e i miei progetti che fine faranno?!” Mi sentivo finita come donna. Distrutta, mi mancava l’aria. Ero persa.”, ha detto la storica ex concorrente del Grande Fratello che ebbe una storia con Tommy Vee.

Dopo la scoperta c’è stata poi la difficile operazione, un delicato intervento di asportazione della mammella e la conseguente ricostruzione: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio. Quel giorno ero la prima della lista ad essere operata alle 8 del mattino. Mi ricordo che prima di chiudere gli occhi ero terrorizzata dal pensiero di non risvegliarmi”, ha raccontato la bellissima Carolina.

Messaggi di sostegno per Carolina Marconi su Ig: “Sei una guerriera”

Ora è arrivato il momento di cominciare la chemioterapia e così la Marconi ha deciso di affrontare le possibili conseguenze delle cure cambiando look: “Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti …tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco 😂…tutto questo passerà ,i capelli cresceranno ,l’ importante è la salute”, scrive Carolina a corredo di una foto che la vede diversa, ma pronta a superare questo difficile ostacolo.

Tanti i commenti di supporto tra i quali spicca quello di Samantha De Grenet, che ha affrontato e sconfitto un tumore in passato: “Tesoro mio dolce sei una guerriera ed il tuo sorriso è l’ arma più potente che esiste…supererai tutto velocemente e tornerai più forte di prima. I capelli ricresceranno ma sappi che con la faccia che ti ritrovi senza sarai stupenda…. meravigliosa come Demie Moore in Soldato Jane”, le scrive.