“La cicatrice sul volto…” Rosalinda, il racconto choc della figlia di Adriano Celentano

Rosalinda Celentano, figlia minore di Adriano e Claudia Mori, poco tempo durante un’intervista ha raccontato alcuni retroscena poco noti del suo passato. Scopriamo di più.

Nata a Roma nel luglio del 1968, Rosalinda nel corso della sua carriera lavorativa ha vissuto le più svariate esperienze tra cui quella del mondo della musica presentando uno dei suoi brani – L’età dell’oro – durante l’edizione del 1990 del Festival di Sanremo. Inoltre ha anche preso parte a diverse fiction e nell’ultimo anno è stata una concorrente dello show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

L’intervista a Rosalinda Celentano

La donna durante una delle sue ultime interviste a Belve, talk show in onda su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha avuto modo di raccontarsi e di ripercorrere la propria vita passando anche per i momenti più bui. In particolare l’attrice ha parlato del suo passato difficile con serenità facendo riferimento alla dipendenza dall’alcol e ai problemi con sostanze stupefacenti. Per fortuna oggi Rosalinda afferma di aver trovato l’equilibrio necessario a vivere bene e non ha alcun problema a parlare di quel periodo.

L’autolesionismo

La giornalista, vista la natura intime degli argomenti toccati durante l’intervista, ha chiesto a Rosalinda anche di raccontare ai telespettatori i problemi di autolesionismo di cui ha sofferto fino a qualche tempo fa. Con grande serenità la donna ha parlato della cicatrice che ha sul viso, segno indelebile di quella fase della sua vita: “Non è la sola ferita. Sono stata un’autolesiva, è una patologia. Mi sono deturpata con un bisturi perché quando faccio le cose le faccio bene”. Insomma l’incontro tra Rosalinda Celentano e Francesca Fagnani è stato intimo, profondo e reale.

Gli ultimi progetti di Rosalinda

Negli ultimi anni Rosalinda è stata molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Infatti nel 2019 è stata tra le protagoniste di Nati 2 volte, film diretto da Pierluigi di Lallo. Inoltre dopo alcuni anni di assenza dai programmi del piccolo schermo è tronata come concorrente dell’edizione 2020 di Ballando con Le Stelle venendo affiancata alla ballerina Tina Hoffman.