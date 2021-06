Il Paradiso delle Signore spoiler: brutta notizia per i fan

Il Paradiso delle Signore è telefilm della Rai che da anni appassiona tantissimi italiani. Il merito è del formidabile cast. Tuttavia secondo fonti attendibili pare che il pubblico non vedrà dei personaggi perché risulteranno assenti e non si sa per quanto tempo. Ecco maggiori dettagli.

Il Paradiso delle Signore, ecco lo spoiler

Una volta terminata la quinta stagione, i fan si sono chiesti se ci sarebbe stata la sesta. In realtà Alessandro Tersigni, colui che presta il volto a Vittorio Conti, ha parlato della storia d’amore del suo personaggio con Marta in un determinato modo. In poche parole durante un’intervista ha lasciato intendere che ci sarebbero stati altri colpi di scena: “Quando una donna tradisce è perché non è più innamorata”. Marta volterà pagina definitivamente? Sì e sbilanciato di più Emanuel Caserio attraverso una Instagram story in cui ha menzionato delle imminenti riprese. Subito dopo è arrivata la comunicazione ufficiale del proseguo delle avvincenti storie con Il Paradiso delle Signore 6. Con il ritorno sul set hanno iniziato a essere divulgati dei piccoli dettagli sulle presenze e sulle assenze degli attori. Tra le new entry ci sono Laura Rossi e Salvatore Langella mentre mancano sul set Alessandro Fella e Giancarlo Commare.

Attori confermati e non

Nonostante tutto il cast al completo non è stato ufficialmente comunicato per il momento. Ci sono delle notizie che stanno circolando sul web, ma non è sicuro ancora nulla. Ciò che è certo è che saranno ancora proposte le vicende di Vittorio con la moglie Marta e si parlerà ancora del rapporto tra Beatrice e il nipote Pietro. Anche la famiglia Amato (composta da Agnese, Giuseppe e Salvatore) regalerà ancora tante emozioni. Non si sa ancora se Rocco e Federico, i personaggi di Giancarlo e Alessandro, torneranno in scena. I fan sperano che qualcosa cambi in meglio per i due giovani perché, oltre ad essere bellissimi, sono anche bravissimi davanti alle telecamere. Per quanto riguarda la coppia composta da Marcello e Ludovica, i fan possono stare tranquilli perché li rivedranno. Sono stati già confermati Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Pietro Genuardi, Lara Komar.

“Un finale che non finisce”

Di recente è stata intervistata Greta Oldoni da Tvserial.it. L’attrice, che interpreta Fiorenza Gramini, ha definito il finale “sorprendente è molto interessante, esplosivo”. Ha anche aggiunto che aprirà a nuovi intrecci e a nuove strade. Il suo personaggio è l’ex vice presidentessa del Circolo e avrà un ruolo di spicco nella prossima stagione: “Dal mio punto di vista è stato molto interessante concludere tutta l’ultima parte della stagione con queste ricerche ossessive nei confronti di Ludovica e la ricerca di questa sua parte nera, grazie alla quale Fiorenza Gramini avrebbe potuto ribaltare la situazione con la Contessa”.

