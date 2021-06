Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Marta e Vittorio torneranno insieme?

Già si scava per portare a galla gli spoiler delle puntate di settembre della serie de Il Paradiso delle Signore 6. A quanto pare l’attenzione sarà concentrata sulla coppia formata da Marta e Vittorio.

Piace tantissimo la serie italiana de Il Paradiso delle Signore e a dimostrarlo sono i numeri del palinsesto Rai e la riconferma che l’azienda fa alla soap opera per la prossima stagione. Perché piace tanto il Paradiso delle Signore?

La formula vincente è data in primis dalla trama che fa da collante nelle varie stagioni: una soap ambientata nell’Italia degli anni ’50, un periodo storico molto bello per il Bel Paese, fatto di rinascita dal dopo guerra, di ricchezza e di speranze. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, un momento storico simile ad una fase di ‘guerra’, Il Paradiso delle Signore lascia un messaggio di speranza e di ripresa per tutti gli italiani.

Non solo ma la serie televisiva Rai piace anche per il cast d’eccellenza, formato da bravissimi attori professionisti che riescono a interpretare i propri ruoli in modo esclusivo e veritiero, portando il telespettatore ad immedesimarsi ed appassionarsi.

Per questo motivo la sesta stagione, quella autunnale prevista per settembre 2021, è alle porte e Il Paradiso delle Signore, con delle puntate sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena, tornerà in prima serata.

Spoiler de Il Paradiso delle Signore: Marta e Vittorio tornano insieme ma …

Secondo le anticipazioni di Blasting News, riguardo alle prossime puntate che andranno in onda a settembre, a Il Paradiso delle Signore ci saranno grandi novità soprattutto sulla coppia formata da Marta e Vittorio. I telespettatori avevano visto come la coppia si era lasciata e ognuno dei due aveva intrapreso strade diverse.

La giovane e ambiziosa Marta aveva deciso di seguire il suo ‘sogno americano’, andando a vivere nella Grande Mela dove troverà l’occasione per una ghiotta offerta di lavoro, che potrebbe offrirle successo e notorietà. Per questo motivo, nella sesta stagione della serie, per le prime sei puntate Marta non comparirà in nessuna puntata perché sarà momentaneamente lontana.

Un’uscita di scena del personaggio? Non affatto, a quanto pare: Marta tornerà e si riavvicinerà al suo ex fidanzato Vittorio. Sarà un ritorno di fiamma definitivo o una parentesi momentanea?

Vittorio scosso dal ritorno di Marta

L’attrice Gloria Radulescu, che ricopre il ruolo di Marta non uscirà di scena in modo definitivo a quanto pare ma tornerà nella serie e il suo ritorno scombussolerà Vittorio. Torneranno insieme?

Per il momento non ci sono notizie certe, l’unica notizia sicura è che Marta deciderà di tornare in Italia per staccare la spina da New York e farà ritorno a casa per salutare la famiglia.

Anche se nella prossima stagione la presenza di Marta non sarà continuativa, questo basterà per mettere in confusione Vittorio che vivrà forti momenti di crisi perché sarà difficile per lui mettersi alle spalle in modo definitivo il matrimonio. La prossima edizione sicuramente appassioneranno i telespettatori de Il Paradiso delle Signore e non ci resta che seguire le nuove puntate.