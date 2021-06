Silvia Toffanin laurea, stipendio, patrimonio, Pier Silvio, figli: tutto sulla regina di Verissimo

Negli anni Silvia Toffanin ha saputo conquistarsi un posto nel cuore dei telespettatori italiani, diventando una delle conduttrici più amate di Mediaset con il suo Verissimo, programma pomeridiano di approfondimenti e interviste.

Silvia Toffanin ha colpito tutti per la sua eleganza e discrezione e per la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti che si alternano nel suo salotto televisivo.

C’è molta curiosità riguardo ai dettagli della vita della conduttrice che tende a tutelare la sua privacy: Silvia conduce la sua quotidianità in modo molto riservato.

Silvia Toffanin: dagli esordi alla conduzione di Verissimo

La Toffanin è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979 e ha esordito sul piccolo schermo partecipando al concorso di Miss Italia nel 1997. Subito è stata notata per la sua incredibile bellezza e ha ricevuto una proposta di lavoro dai produttori di Passaparola, diventando così una delle letterine del programma insieme a Ilary Blasi con la quale ha conservato un bellissimo rapporto di amicizia. Nel 2002 si è cimentata per la prima volta con un programma televisivo tutto suo: Nonsolomoda è andato in onda in seconda serata fino al 2009.

Si è avvicinata al mondo di Verissimo occupandosi della rubrica di moda dal 2004 al 2006 quando il programma era ancora condotto da Paola Perego, poi ne è diventata la presentatrice, passando ad intervistare in prima persona i volti più noti del mondo dello spettacolo. Silvia Toffanin non ha però smesso di studiare e si è laureata nel 2007 in lingue straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una tesi sui telefilm americani per adolescenti e con Aldo Grasso come relatore.

La vita di Silvia con Pier Silvio Berlusconi, tra Portofino e Milano

Lontano dai riflettori la conduttrice vive una vita molto riservata: è fidanzata dal 2002 con Piersilvio Berlusconi, ovvero il vicepresidente della Mediaset. Dalla loro unione sono nati Lorenzo Mattia nel 2010 e Sofia Valentina nel 2015. I due non si sono ancora sposati, ma hanno sempre sostenuto di non trovare necessario un pezzo di carta che testimoni il loro amore. Secondo qualcuno si sposeranno presto, secondo altri si sarebbero già sposati in segreto. Di certo sul loro rapporto non ci sono mai state ombre: non si sono mai diffuse voci su crisi o tradimenti.

Non sono noti i guadagni di Silvia Toffanin, ma trattandosi di una delle conduttrici più amate del piccolo schermo con un suo spazio fisso nel pomeriggio del sabato di Canale 5, è facile ipotizzare che non si tratti di cifre irrisorie, ma di uno stipendio di tutto rispetto. Molto di più si sa, invece, a proposito dei guadagni di Pier Silvio Berlusconi: come riportato da Libero Quotidiano nel 2018 il suo guadagno ammontava a circa 1,73 milioni di euro. Tante anche le case di proprietà della coppia: Silvia, infatti, si divide tra la vita a Portofino, dove abita quotidianamente insieme alla famiglia, e Milano, dove si reca periodicamente per registrare le puntate del suo programma.